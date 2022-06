El escritor presenta 'Adiós pequeño', su nuevo libro que salió a la venta este 15 de junio y con el que ganó el premio Fernando Lara 2022. "El premio Fernando Lara para mí ha sido una reconexión con la literatura, con el contador de historias que a mí me gusta ser, con esa faceta de escritor. Ha sido un honor, una alegría y un acicate para seguir escribiendo novelas. Por eso me siento muy feliz y satisfecho de haber hecho, no sé cómo sonará, pero la mejor novela.y desveló qué podremos encontrar en su nueva obra. "Esta es la historia de una familia que ha intentado guardar secretos, que ha guardado muchísimos silencios. Todo para intentar ser feliz", revela y añade por qué la gente debería leerla. "Es una celebración de la vida. Es un libro que habla de nosotros, que habla de los secretos que guarda nuestras familias. Y cualquiera que coja 'Adiós pequeño' va a ver a su familia. Va a ver cómo era de niño y va a encontrar sus propios silencios y de dónde viene. Creo que es la mejor celebración que podemos hacer".

En el vídeo de la parte superior, Máximo Huerta, que se estrena como actor en una serie de la televisión autonómica valenciana de título 'L'Alqueria Blanca', habla de Ana Rosa Quintana a la que le une una relación muy especial desde que trabajaron juntos en Telecinco. La presentadora, tras superar su cáncer de mama, planea su vuelta a la televisión en septiembre y el presentador revela cómo visualiza su regreso a la pequeña pantalla. ¡Dale al play y descubre sus palabras!

Máximo Huerta fue el presentador del 'Benidorm Fest', el festival que eligió a Chanel como representante de España en Eurovisión y habla maravillas de la joven. "Tiene una luz especial. Y yo quiero que siga brillando. Y lo que ha hecho con todos los españoles, de hacernos sentir tan orgullosos, porque somos un país que disfrutamos mucho las pérdidas pero hay que disfrutar de las victorias. Este país debe disfrutar más de las cosas que tiene", dice.







