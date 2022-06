​Letizia cierra su agenda de la semana tal y como la empezó: repitiendo estilismo. Si el 13 de junio, la Reina recuperaba por cuarta vez su vestido de flores de Maje para presidir el acto de presentación del 'Libro blanco del Cáncer de piel en España', este viernes 17 de junio, la mujer de Felipe VI ha vuelto a lucir el mono de Mango que estrenó en durante su visita a Cuenca en 2020. Da la coincidencia de que ambos modelos los llevó durante la gira que los Reyes relizaron por todas las Comunidades Autónomas tras acabar el estado de alarma por la pandemia.



A las 11.00, la Reina llegaba a la Residencia de Estudiantes de Madrid para presidir la reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes, máximo órgano de gobierno de esta institución, uno de los centros culturales más relevantes de nuestro país. Letizia vestía un mono largo, de manga corta, estilo camisero y con estampado animal print. La prenda traía un cinturón de la misma tela, tal y como lo llevó en 2020, pero en esta ocasión le ha dado su toque personal al cambiar el cinturón por uno de piel en tonos tierra. También ha repetido calzado: sus cuñas de Mint and Rose. Y ha cambiado el bolso: en su estreno lo llevó con un modelo de rafia negro de Massimo Dutti y en esta ocasión ha elegido un clutch del mismo tono que sus zapatos.

​Letizia preside la reunión del Patronato de la Residencia de Estudiantes, fundación cuyo Presidente de Honor es Su Majestad el Rey. Su Patronato está presidido conjuntamente por la Ministra de Educación y Formación Profesional y la Ministra de Ciencia e Innovación y está integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; el Ministerio de Cultura y Deporte; el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; el Ministerio de Universidades; el Consejo Superior de Investigaciones Científicas; la Comunidad de Madrid; el Ayuntamiento de Madrid; la Junta de Andalucía; el Gobierno de Aragón; la Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid; el BBVA; Telefónica; la Fundación Carolina; la Fundación Cajasol; la Asociación de Amigos de la Residencia de Estudiantes y, a título personal, Mercedes Cabrera; José Elguero; Juan Pablo Fusi; Antonio García-Bellido; José García-Velasco; Josefina Gómez Mendoza y Pablo Martín-Aceña.

La Residencia es uno de los centros más originales del panorama cultural español. Organiza numerosos actos públicos, en los que intervienen muchos de los protagonistas de las artes y las ciencias de las últimas. Conferencias, mesas redondas, conciertos, lecturas de poemas, encuentros o exposiciones convierten a la Residencia en un espacio abierto al debate, la reflexión crítica y la creación en torno a las tendencias de nuestra época.

En ella conviven cada año, en estancias generalmente inferiores a una semana, cerca de 3.000 investigadores, artistas y profesionales de los campos, más diversos, procedentes de todo el mundo.

