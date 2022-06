. A diferencia del estreno del pasado 10 de junio, con una blusa de estampado 'paisley' , en esta ocasión la Reina se ha decantado por su vestido de flores más original: con largo asimétrico y cintura elástica con nido de abeja. La mujer de Felipe VI ha presidido, en Madrid, el acto de presentación del 'Libro blanco del Cáncer de piel en España', de la Academia Española de Dermatología y Venereología y su Fundación Piel Sana. Durante el evento ha tenido lugar un foro de presentación que ha aglutinado a las principales conclusiones científicas en torno a este trabajo.

Se trata de un documento estratégico de la AEDV que recoge la principal evidencia científica existente hasta el momento para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los principales cánceres de piel y tiene 2 finalidades principales, por un lado ayudar al dermatólogo en su práctica clínica diaria (para conocer cuáles son las mejores herramientas en el diagnóstico, actualizar los posibles tratamientos y evaluar las pautas de seguimiento), y por otro lado es de gran valor para negociar con la administración, bien sea a nivel local (hospitales) como ámbitos de administración de comunidades autónomas o nacionales.

Gtres

Letizia llegaba al acto a las 11.00 h. Para la ocasión, ha lucido el vestido de flores de Maje que estrenó en julio de 2019 en Oviedo para presidir la conferencia inaugural de los cursos de verano de la Escuela Internacional de Música de la Fundación princesa de Asturias. En su momento la prenda tenía un precio de 225 €. Al igual que en su estreno, la Reina ha combinado el vestido con sus salones destalonados de Carolina Herrera; con pendientes bicolor de Tous y con su inseparable anillo de Karen Hallam.

Gtres

Desde su estreno en 2019, tuvimos que esperar casi un año para volvérselo a ver. Fue en Palma de Mallorca, el 25 de junio de 2020, ciudad que los Reyes visitaron con motivo de la gira que hicieron por todo el país una vez levantado el estado de alarma para mostrar su apoyo a todas las Comunidades. En esa ocasión, lo combinó con unas cómodas sandalias de cuña de la firma Macarena Shoes. Un año después, el 10 de junio de 2021, los Reyes visitaron Granada para inaugurar la exposición 'Odaliscas. De Ingres a Picasso' y para la ocasión, Letizia volvió a lucir este modelo de flores (recuperando sus salones destalonados).

Letizia, todas las veces que ha llevado este vestido de Maje. De izquierda a derecha: su estreno, en julio de 2019; en Palma de Mallorca en 2020; en Granada, 2021; y en Madrid en junio de 2022. Gtres

