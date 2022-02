El torero fue el primer invitado de '10 momentos', el nuevo programa de Anne Igartiburu en Telemadrid, y allí repasó su trayectoria personal y profesional. Además de recordar su boda con Eugenia Martínez de Irujo y de recibir una sorpresa de Tana, su hija mayor, que debutó en televisión

Uno los diez momentos que Fran, recuperado de sus problemas de rodilla, recordó fue el debut de su hermano Kiko con una vaquilla. "Una vida taurina cortita pero intensa. Mi hermano el pobre cuando se murió mi padre era muy chiquitito" bromeó y explicó cómo es su relación. "Somos muy distintos pero nos unen cosas y la sangre está ahí. Aunque tenemos vidas muy distintas, cuando nos necesitamos, estamos. Es verdad que el roce da el cariño y nosotros hemos estado muchos años separados y luego ha habido cosas que nos han ido separando incluso viéndonos. Mi padre está arriba y yo creo que, desde arriba, me dice quillo échale un ojo a tu hermano".

Cuando Anne le dice que su hermano tampoco lo ha tenido fácil porque es hijo de dos personas muy importante, Francisco le deja claro que una, su padre, era mucho más importante que la otra, refiriéndose a Isabel Pantoja. "Piensa que si esta mujer no se llega a casar con mi padre no habría sido lo que es, de eso estoy seguro y Kiko, con todas las circunstancias y todo lo que ha tenido que lidiar, ha estado muy solo en muchos momentos, con unos espejos que no son los mejores. Yo creo que Kiko es un tío que tiene mucho mérito, buena gente como decimos por abajo. El tío está labrando su camino como cada uno podemos o intentamos" y asegura que le entiende cuando habla mal de su madre. Descubre las mejores imágenes de la vida de Isabel Pantoja.

Ahí fue cuando Anne quiso saber si Fran tenía ganas y fuerza de reclamar lo que le corresponde refiriéndose a la herencia de su padre. El diestro y su hermano Cayetano llevan años para reclamando a Isabel Pantoja los enseres personales de su padre que les correspondían por herencia. El pasado junio, Fran y Cayetano decidieron frenar la batalla judicial que habían emprendido contra la tonadillera y el mayor de los Rivera explica cómo está la situación. "Lo que no tengo es posibilidad porque ha prescrito y judicialmente es imposible y la vía que hay, yo sí sé que no voy a llevar a mi hermano a un juzgado porque eso, a estas alturas, ya no me da nada. Lo que si que se sepa quién es cada uno y alguien que priva a unos hijos pequeños, de diez y siete años, de tener recuerdos, sin valor, de su padre, esa persona no quería a ese padre. Y que además se regodee y regocije con el paso de los años".

"Yo he estado muchos años callado con la esperanza de tener algún recuerdo... Al principio de empezar a torear, el no tener algún recuerdo de mi padre, me hizo llorar muchas noches, de una impotencia. Y eso a mi madre le dolió muchísimo, de no haber sido capaz de conseguir esas cosas para nosotros y eso no lo voy a perdonar en la vida" contó. "Ya lo que me queda es si, lo que usted quiera, pero esta persona es así" y añadió lo que más le duele. "¿Lo peor de todo sabes lo que es? Que no los han cuidado. Lo sé porque mucha gente las ha visto y se han regocijado de enseñarlas. "Mira esto es lo que quiere tu amiga para sus hijos pues de aquí no sale" decían".

Francisco explica quién le contó que los enseres de su padre estaban en mal estado. "El mayoral de Cantora, al que echaron, me llamó arrepentido y me dijo que un día le dijo que estaban las cosas muy mal que se las estaban comiendo las ratas y que por qué no se lo deba a los niños. 'Antes de que lo cojan los niños lo quemo' le contestó y yo me lo creo. Hay que ser muy mala gente y hay que tener un corazón muy negro. Si estuvieran cuidadas, por lo menos, y algún día mi hermano las heredará y mi hermano lo tiene clarísimo. 'Yo hermano el día que tal, os digo mira venir' Él lo tiene cristalino pero claro, cuando suceda eso, igual no hay nada que se pueda guardar". Anne quiso saber si, antes de que ocurra eso, Francisco tiene la esperanza de que Isabel cambie de opinión. "Mi padre murió en el 84, yo creo que ya ha habido tiempo"

