Fran Rivera parece no querer volver a saber nada de su hermano Kiko Rivera. El torero ya aclaró que su relación con el marido de Irene Rosales estaba completamente rota, y es que parece que la 'pullita' que el dj le lanzó en 'Sábado Deluxe' nombrando a su madre ha sido el detonante definitivo para que el marido de Lourdes Montes decida cortar de manera tajante todo contacto con él. Ahora, el torero ha querido ir un paso más allá desvelando todos los motivos que le han llevado a tomar esta drástica decisión. No te pierdas nada de lo que ha dicho haciendo click en el vídeo de arriba.

Lo cierto es que el torero y Kiko Rivera siempre han protagonizado una relación llena de altibajos. La unión entre ellos parecía haberse hecho más fuerte desde que el Dj declaró la guerra públicamente a su madre asegurando que lucharía porque sus hermanos recuperasen la herencia de Paquirri. De hecho, a partir de ese momento era habitual verles juntos compartiendo tiempo en familia y dedicándose bonitos mensajes en redes sociales con los que dejaban claro que estaban dispuestos a recuperar el tiempo perdido.

Sin embargo, pese a haberlo intentado, parece que entre ellos existen demasiadas diferencias, haciendo incompatible que puedan tener una buena relación. "Cada uno tenemos nuestras vidas. Hay más cosas que nos separan que cosas que nos unen. Se ha intentado y no ha podido ser", ha reconocido el torero asegurando que a pesar de haber puesto de su parte para tener una buena relación con su hermano, las cosas no han podido salir como querían.

Además, durante las declaraciones que ha realizado a los medios de comunicación, también ha querido hablar sobre la herencia de su padre, dejando claro que es algo que ve ya imposible recuperar. "Después de 38 años tiro la toalla. La tiré, me ilusioné otra vez, pero eso me genera mucho dolor y me distrae de las cosas importantes", ha confesado dejando claro que no piensa seguir luchando.

De esta forma, parece que ya no hay vuelta atrás y es que Fran Rivera ha confesado que lo único que quiere es cerrar página tras haber "llegado a su límite", una decisión que ha tomado solo, y es que ha querido aclarar que deja fuera de todo esto a su hermano Cayetano, quien siempre ha estado más unido a Kiko que él. No te pierdas nada de lo que ha dicho el torero y escucha las tajantes palabras con las que ha querido poner fin de manera definitiva a su relación con el hijo de Isabel Pantoja haciendo click en el vídeo.

