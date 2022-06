Telecinco ha estrenado el documental 'En el nombre de Rocío', una docuserie en la que hablará no solo Rocío Carrasco sino también amigos y familiares sobre su historia y la de Rocío Jurado con su familia, a la que ha calificado de "jauría" en la primera entrega. Y es que tan solo se han conocido dos capítulos y ha tenido lugar una tertulia y parece que todo se ha vuelto a colocar patas arriba. La hija de Rocío Jurado ha dejado claro qué es lo que opina de que sus padres rompieran su matrimonio y porqué lo hicieron, declarando también cuál es la opinión que tiene sobre los segundos matrimonios de ambos, tanto de Rocío Jurado como de Pedro Carrasco.

"Estaban muy enamorados", han sostenido en el documental los amigos de Rocío Jurado, su primera y amigos de Pedro Carrasco. "Se enamoraron de golpe", añadían. Sin embargo, el amor acabó por terminarse y el matrimonio se rompió 13 años después ya que firmaron el divorcio en 1989. Después, en 1995 Rocío Jurado volvía a casarse, esta vez con José Ortega Cano, mientras que un año después Pedro Carrasco se casaba con Raquel Mosquera.

Sobre esto, Rocío Carrasco, ha asegurado en varias ocasiones, y lo reitera en el documental, que le da mucha pena que el matrimonio de sus padres no terminara de funcionar y finalmente se rompiera. "Me da mucha pena que por circunstancias esa relación no continuara", unas circunstancias que Rocío achaca a la familia de su madre: "Yo le pregunté a mi padre: 'papá, ¿por qué te separaste de mamá? Y él me dijo: 'por tu tía Gloria y tu tío Amador. Mi madre antepuso a su familia, o sea, a sus hermanos a mi padre".

En este sentido, Rocío sostiene que sus padres no dejaron de estar enamorados, y que incluso intentaron volver a estar juntos aunque, a la vista de las circunstancias, no cuajó. Por ello, Carrasco ha calificado de "error" las segundas nupcias de ambos. Mientras que la decisión de casarse con Ortega Cano la calificó en el otro documental; en este ha calificado la boda de su padre con Raquel Mosquera: Un error "total" ya que "para nada" eran una pareja idílica. "Supongo que algo le aportaría, no estoy diciendo que no le hiciera feliz, pero que no debió de ser", algo sobre lo que ahonda en el documental.

