A Coruña: Judit García Fábregas Inma Chacón Edad: 23 años Altura: 1,67 cm Estudios (en curso y/o cursados): Ciclo Superior de Enseñanza y Animación Socio-deportiva y actualmente cursando el Grado de Educación Social. Hobbies: el deporte, la música, la moda y los animales. Instagram: @judiitgarcia Tu proyecto social consiste en: Dar visibilidad y apoyar a la asociación "ASOTRAME", Asociación Gallega de Personas Afectadas por trasplantes Medulares y otras enfermedades oncohematológicas. Tiene distintos programas de información, de apoyo, talleres tanto para pacientes como para familiares, para que todos los procesos de su enfermedad sean comprendidos y lo mejor llevaderos posible. Defínete en tres palabras: valiente, empática y trabajadora.

Albacete: Laura López Martínez Inma Chacón Edad: 25 años

Altura: 1,75cm Estudios (en curso y/o cursados): FP Nutrición y dietética, FP Administración y finanzas, actualmente cursando Administración y dirección de empresas. Hobbies: dibujar, pintar a oleo, montar a caballo, running Instagram: @lauritalopezm Tu talento consiste en: pintar a oleo y carboncillo Defínete en tres palabras: simpática, buena persona, sociable.

Alicante: Soledad Amat García Inma Chacón Edad: 21 años Altura: 1,72 cm Estudios (en curso y/o cursados): Graduada en Derecho Hobbies: Mi gran hobby es la acrobacia, en particular las telas aéreas, amo el deporte en general. Me encanta viajar. La música me acompaña siempre. Instagram: @sanny_cutillas Tu talento consiste en: Telas aéreas Tu proyecto social consiste en: Asociación Nacional Española Contra el Cáncer.

Almería: Patricia Carpio Maldonado Inma Chacón Edad: 20 años. Altura: 1,76 cm. Estudios (en curso y/o cursados): Actualmente cursando el grado de logopedia. También me he sacado el título de TCP. Hobbies: Escribir, bailar, patinar, natación, fooding... Instagram: @patriciaacarpio Tu talento consiste en: Bailar. Tu proyecto social consiste en: Defensa de las praderas de posidonia. Defínete en tres palabras: Comprometida, puntual y afable.

Araba: Yaiza Etxaniz Barcia Inma Chacón Edad: 23 años

Altura: 1,74m Estudios (en curso y/o cursados): Carrera universitaria de Diseño de Interiores (cursando) y Curso anual de modelo profesional e internacional. Hobbies: El atletismo, practicar diferentes actividades deportivas, escribir, pintar, dibujar y diseñar espacios para el bienestar de las personas. Instagram: @yaizaaetxaniz Tu talento consiste en: Siempre he destacado en ser creativa tanto en creación como en diseño, pero sobre todo en el ámbito de la pintura. Lo que destacaría de mi talento es la utilización del color. Mis trabajos de pintura no destacan por el trazado de dibujo sino por la combinación de color. Los colores son vida, alegría, por ello me encanta aplicar colores a todo lo que está en mis manos. Tu proyecto social consiste en: Desde Cruz Roja Juventud, mediante el proyecto de Promoción del Éxito Escolar, conseguimos hacer accesible la educación a los niños en situación de exclusión o vulnerabilidad social, mediante herramientas necesarias y acompañándolos en el proceso educativo y social, impartiendo clases particulares de refuerzo escolar. Defínete en tres palabras: Natural, humilde y empática.

Asturias: Lucía Pérez Barja Inma Chacón Edad: 18 años Altura: 1’75 cm Estudios (en curso y/o cursados): Primaria, ESO, Bachillerato y ciclo deportivo. Hobbies: Todo tipo de deportes, pero sobretodo la hípica. Instagram: @luciiapb__ Tu talento consiste en: Mi talento consiste en montar a caballo haciendo salto. Tu proyecto social consiste en: La ayuda a los animales sin hogar. Defínete en tres palabras: Sonriente, divertida y amable

Ávila: Alba Codorniu Gallardo Inma Chacón Edad: 22 años.

Altura: 1,71cm. Estudios (en curso y/o cursados): Estudio de arte dramático y Ciclo Superior de Modelismo de Indumentaria. Hobbies: Ir al cine/teatro, visitar tiendas vintage, practicar bailes latinos y urbanos, leer al aire libre e ir de excursión a pueblos cercanos. Instagram: @albacodorniu Tu talento consiste en: Representación de monólogo como actriz. Tu proyecto social consiste en: Fundación Voces, dando visibilidad a la situación de las familias que viven sin luz desde el 2 de octubre de 2020 hasta día de hoy en La Cañada Real (Madrid). Defínete en tres palabras: Resolutiva, ilusa y empática.

Badajoz: Susana Galache González Inma Chacón Edad: 27 años

Altura: 1,75 cm Estudios (en curso y/o cursados): ESO/BACHILLERATO Hobbies: bailar, actuar, conducir, la ropa, patinar. Instagram: @susannagalache Tu proyecto social consiste en: la importancia de la salud mental Defínete en tres palabras: Simpática, Impulsiva y Empática

Barcelona: Mireia Casajuana i Grau Inma Chacón Edad: 23 años

Altura: 1,86cm Estudios (en curso y/o cursados): Grado Medio en Gestión Administrativa y Grado Superior de Administración y Finanzas. Cursando actualmente 3er Año de Bachellor en Marketing, Relaciones Públicas y Publicidad en Escola Universitària Formatic Barcelona. Hobbies: Aguardo mi tiempo libre como un tesoro, porque es escaso, por tanto, lo disfruto a plenitud con mis familiares y seres queridos. Me encanta ir a la playa, especialmente a la Costa Brava, los deportes al aire libre. Así mismo, he dedicado tiempo a causas sociales como la recolecta de alimentos con el Banco de Alimentos de Barcelona. Instagram: @missmireiacasajuana Tu talento consiste en: Amo la música, desde pequeña he cantado en la coral de la Iglesia de mi Ciudad, así mismo en la Coral de mi Instituto, también toco un poco el piano; sin embargo, me decanto por el canto, porque es mi verdadera pasión, a través del cual me expreso y logro que mis sentimientos transciendan. Tu proyecto social consiste en: Mi proyecto social lleva por nombre “Emoción por Vivir” y trata de la creación de una Fundación para la prevención del suicidio. Defínete en tres palabras: Optimista, empática y perseverante.

Bizkaia: Ainhoa García García Inma Chacón Edad: 20 años Altura: 1,67cm Estudios (en curso y/o cursados): Community Manager + Marketing, FP de Estética y maquillaje profesional Hobbies: Equitación, el Pole Sport, bailar y viajar Instagram: @garciiwii Tu talento consiste en: Maquillaje y baile Tu proyecto social consiste en: Educación de la salud mental y recogida de materiales educativos. Defínete en tres palabras: Luchadora, optimista y creativa

Burgos: Devora Niembro Zancada Inma Chacón Edad: 26 años Altura: 1,71 cm Estudios (en curso y/o cursados): ESO grado superior Hobbies: fotografía, leer ,bailar Instagram: @deborazancada Tu talento consiste en: Bailar Tu proyecto social consiste en: El autismo en la vida desde el nacimiento hasta las siguientes etapas de la vida Defínete en tres palabras: valiente , cercana y humilde.

Cáceres: Judith Sarró Jorge Inma Chacón Edad: 27 años

Altura: 1,70 cm Estudios (en curso y/o cursados): Grado medio atención socio-sanitaria, Grado medio administración y finanzas y Grado superior administración y finanzas. Hobbies: viajar, escuchar música, jugar al pádel y mundo del motor. Instagram: @judithsarro Tu proyecto social consiste en: Ayudar en una asociación de personas con autismo. Defínete en tres palabras: extrovertida, sincera y empática.

Cádiz: Laura Monturiol Rodríguez Inma Chacón Edad: 20 años

Altura: 1,72 cm Estudios (en curso y/o cursados): Actualmente estudio 3o de magisterio en la universidad Hobbies: Cantar, hacer deporte, leer, el cine y el teatro. Instagram: @lauramonturiol Tu talento consiste en: Cantar Tu proyecto social consiste en: Ayuda humanitaria a los niños de Ucrania Defínete en tres palabras: Empática, luchadora y constante

Cantabria: Andrea Crespo Herrera Inma Chacón Edad: 21 años

Altura: 1.70 cm Estudios (en curso y/o cursados): Grado en Geografía y Ordenación del Territorio (en curso) Hobbies: Fotografía, música, viajar Instagram: @andreacresppo Tu proyecto social consiste en: mi proyecto es en colaboración con la Fundación Amigó, la cual ayuda a personas vulnerables, en situación de exclusión social y desprotección con su desarrollo social e individual, trabajando especialmente con niños y jóvenes, y sus familias. Defínete en tres palabras: luchadora, perfeccionista y aventurera.

Castellón: Paula Pérez Sánchez Inma Chacón Edad: 26 años Altura: 1,74 cm Estudios (en curso y/o cursados): Licenciada en medicina y cirugía. Trabaja actualmente como médico residente y realiza guardias en urgencias hospitalarias. Modelo profesional. Hobbies: Cantar, bailar, actuar, pintar Instagram: @paulaswnson Tu talento consiste en: Cantar acompañándome al piano y ballet. Tu proyecto social consiste en: Fundación pequeño deseo. Colaboro con una asociación sin ánimo de lucro que hace realidad deseos de niños enfermos. De la mano de psicólogos y expertos de la salud descubrimos cuáles son los sueños o ilusiones de niños con enfermedades graves o terminales y nos encargamos de acercarlo a ello. Está comprobado que una emoción positiva como el cumplimiento de un deseo tiene un impacto enorme en la manera de afrontar su enfermedad. Resulta una labor dura, pero a la vez bella por su humanidad. Ver sonreír a los niños al vivir su deseo es un momento que conmueve profundamente. Debemos valorar día a día la salud de los nuestros y su compañía. Debemos procurar demostrarles nuestro amor a diario a través de acciones que los hagan felices o sencillamente dando un “te quiero” sincero. Defínete en tres palabras: Bondadosa, educada, disciplinada.

Ceuta: Cynthia León Olivares Inma Chacón Edad: 19 años

Altura: 1’80 cm Estudios (en curso y/o cursados): Actualmente cursando un Técnico Superior de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. Hobbies: Deporte, leer, la música y los animales. Instagram: @cynthialeon02_ Tu talento consiste en: Gimnasia Rítmica Tu proyecto social consiste en: Asociación de Autismo de Ceuta. Defínete en tres palabras: luchadora, trabajadora y extrovertida.

Ciudad Real: Jennifer Cebria Beltrán Inma Chacón Edad: 20 años

Altura: 1,75cm Estudios (en curso y/o cursados): Formación militar Hobbies: montar a caballo, leer, pasar tiempo con mis animales, hacer deporte. Instagram: @jennifer_29cb Tu proyecto social consiste en: Esta basado en la protectora de animales (perros) de mi pueblo donde yo colaboro cada día. Defínete en tres palabras Valiente, comprometida y honesta.

Córdoba: Inma Romero Naz Inma Chacón Edad: 26 años Altura: 1.72 cm Estudios (en curso y/o cursados): Grado en interpretación textual (Arte dramático) Hobbies: bailar bachata y salsa, ir al cine, ir al teatro, ver series, leer libros de psicología, el maquillaje, la moda, pasear por el campo con mi perro, y pasar tiempo con mi familia y amigos. Instagram: @inmaromeroactriz Tu talento consiste en: actuar y bailar bachata. Tu proyecto social consiste en: “Regálale una sonrisa a la fibromialgia” es un proyecto social que hago con la asociación AFIBROM colaborando con ellos para captar socios para que donen y colaboren con la investigación hacia esta enfermedad aportando desde solo 1€ al mes y ayudando con ello a personas como mi madre que la padecen a tener una mejor calidad de vida. Defínete en tres palabras: disciplinada, comprometida y empoderada

Cuenca: Ainhoa Parra Gallego Inma Chacón Edad: 24 años

Altura: 1.74 cm Estudios (en curso y/o cursados): Administración y finanzas. Aunque mi verdadera vocación y propósito actual es formarme como psicóloga o coach. Hobbies: Meditación, yoga, relajación, hacer todo tipo de deporte y la lectura Instagram: @ainhoa.apg Tu talento consiste en: He practicado diferentes deportes/disciplinas como la equitación (durante 3 años), el atletismo (durante 2 años) o el patinaje, gracias a ello he aprendido que es la constancia, el esfuerzo y la superación, así como la importancia de disfrutar del momento presente. A pesar de ello no me considero súper talentosa en estos ámbitos, creo que mi verdadero talento es lo que transmito y lo que consigo sacar de mi cuando me subo a un escenario/pasarela. Sin duda tendréis la oportunidad de conocerlo. Tu proyecto social consiste en: Mi proyecto social consiste en dar visibilidad a las enfermedades mentales, las cuáles por desgracia están cada vez más presentes en nuestra sociedad. Aportar mi granito de arena en integrar a las personas que las padecen, ayudar a comprenderlas mejor y dar un rayo de luz y esperanza haciendo ver que de muchas de ellas se puede salir con ayuda profesional y sobre todo con el apoyo y amor de las personas que nos quieren, además de hacer un llamado para fomentar la sensibilización ante ellas. Defínete en tres palabras: Me considero una persona sensible, humilde y muy empática.

Gipuzkoa: Douae Benslaiman Inma Chacón Edad: 21 años Altura: 1,70 cm Estudios (en curso y/o cursados): Azafata de vuelo Hobbies: Cantar y viajar Instagram: @douae_benslaiman Tu talento consiste en: Cantar Defínete en tres palabras: Humilde, empática, y honesta

Girona: Sonia Sun Chen Inma Chacón Edad: 18 años Altura: 1,77 cm Estudios (en curso y/o cursados): Universitarios (Doble Grado de Administración de Empresas y Gestión de la Innovación + Marketing y Comunidades Digitales) Hobbies: Cantar, bailar, ver series y películas, gym, cocinar, etc. Instagram: @soniasunx Tu talento consiste en: Cantar y bailar Tu proyecto social consiste en: Voluntariado en diversos proyectos socio-comunitarios (recaudación de fondos para escuela en Senegal, organización de actividades para residencia de ancianos, etc.) Defínete en tres palabras: Ambiciosa, independiente y carismática.

Granada: Najat Farih Solis Inma Chacón Edad: 19 años

Altura: 1,70 cm Estudios (en curso y/o cursados): Grado Medio de estética finalizado. Comenzaré un Grado Superior de estética avanzada. Hobbies: Moda, viajar, bailar, pasar tiempo con mi familia y amigos. Instagram: @nallesitah13 Tu talento consiste en: Danza Oriental Tu proyecto social consiste en: Mi proyecto social personal es dar visibilidad y entender la neuro-diversidad. Esto hace que nos enriquezcamos como sociedad. El trastorno del espectro autista, la dislexia y el trastorno de difícil atención son condiciones cada vez más evidentes en nuestra realidad, saber comprenderlas, convivir, acompañar y sobre todo disfrutar con y para las personas diversas es uno de mis objetivos en esta vida. Defínete en tres palabras: Solidaria, empática y exigente.

Guadalajara: Marina Gómez López Inma Chacón Edad: 27 años Altura: 1,65 cm Estudios (en curso y/o cursados): Grado en Artes y Diseño, Máster en User Experience and Interface Design. Hobbies: Montar a caballo, pintura, cerámica, viajar. Instagram: @marinxgomez Tu talento consiste en: Mi talento es el dibujo y la pintura. Tu proyecto social consiste en: Mi proyecto social se llama TravelSisters, fue mi proyecto final de máster y es una aplicación móvil para garantizar la seguridad de las mujeres mientras realizan sus desplazamientos con el transporte urbano de sus ciudades. Dinos tres curiosidades sobre ti: Me encanta el anime, el manga, me fascina la cultura japonesa y es uno de los motivos por los que quise estudiar japonés. Monto a caballo desde que tenia 11 años, me encantan los animales. Soy maquilladora profesional.

Huesca: Sandra Pazvantov Pop Inma Chacón Edad: 17 años

Altura: 1,78 cm Estudios (en curso y/o cursados): Cursando 2 bachillerato ciencias. Hobbies: Viajar, hacer deporte y la fotografía. Instagram: @sanndraa28 Tu proyecto social consiste en: Voy a hablar sobre la Asociación ADISPAZ de La Almunia de Doña Godina, un centro creado para mejorar la calidad de vida de todas las personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo y la de sus familias, a mostraros las ganas y el esfuerzo que le ponen en este centro para desarrollar las capacidades, habilidades y conocimientos de estas personas y por último, pero no por ello menos importante, la fuerza, valentía y encanto de todos los que forman parte de esta familia. Defínete en tres palabras: Sincera, valiente y soñadora.

Illes Balears: Alba Tarela Canabal Inma Chacón Edad: 19 años Altura: 1,73 cm Estudios (en curso y/o cursados): actualmente cursando el grado de bioquímica (UIB), cinco años de lenguaje musical (en una escuela de música). Hobbies: tocar el piano, la música, el deporte, leer y pasar tiempo con mis seres queridos. Instagram: @albacanabal_ Tu talento consiste en: tocar el piano. Tu proyecto social consiste en: Asociación un lazo en movimiento (asociación mujeres con cáncer de mama). Defínete en tres palabras: divertida, sencilla y trabajadora.

Jaén: Elisa Arboledas García Inma Chacón Edad: 27 años

Altura: 1.70 cm Estudios (en curso y/o cursados): Carrera de Terapia Ocupacional, Máster en Terapia Asistida con Animales. Hobbies: la danza, la música, la escritura y locución verbal. Instagram: @elisaarboleda Tu talento consiste en: Escribir y relatar audio poemas. Tu proyecto social consiste en: Apoyo a Marina (niña con Espina Bífida) Defínete en tres palabras: leal, resiliente, evolutiva.

La Rioja: Natalia Letorova Inma Chacón Edad: 21 años Altura: 1,73 cm Estudios (en curso y/o cursados): Bachillerato de letras y actualmente Grado superior de educación infantil. Hobbies: Viajar, deporte, la moda, cine, la estética y los animales. Instagram: @natalia.letto Tu talento consiste en: La belleza. Aprendí por mi cuenta a hacer las uñas de gel, liftining de cejas y pestañas, maquillar y peinar para eventos. Tuve muchas ofertas de salones de belleza. Tu proyecto social consiste en: Refugiados de Ucrania, No a la invasión. Defínete en tres palabras: Creativa, humilde y altruista.

Las Palmas: Andrea Franco Herrera Inma Chacón Edad: 25 años Altura: 1,73 cm Estudios (en curso y/o cursados): graduada en ingeniería en diseño industrial y desarrollo del producto. Hobbies: Me gusta organizar mi tiempo y mantener un estilo de vida saludable compaginándolo con el deporte, para mi es esencial mantener ese equilibrio. Me encanta la música, pero sobre todo cantar. Considero que la música es terapéutica. Una de mis ilusiones es retomar el solfeo y las clases de piano. Instagram: @andreafrancoherre Tu talento consiste en: versión de la canción “La Llorona”. Tu proyecto social consiste en: Apoyo a la asociación Chrysalllis Canarias, visibilizando y normalizando una realidad. Sin perder el objetivo principal que es luchar para que los niñes trans sean tratados y tengan los mismos derechos que los niñes cis. Defínete en tres palabras: soy risueña, empática y exigente conmigo misma.

León: Sonia Robles Martínez Inma Chacón Edad: 19 años

Altura: 1’78 cm Estudios (en curso y/o cursados): Cursando Grado Superior de Estética Integral y Bienestar Hobbies: maquillaje, moda, deporte, dibujo e ilusionismo. Instagram: @xoniaselbor Tu talento consiste en: Ilusionismo Tu proyecto social consiste en: Inserción social de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Defínete en tres palabras: cariñosa, empática e introvertida.

Lleida: Eva Español Fernández Inma Chacón Edad: 28 años

Altura: 1,67 cm Estudios (en curso y/o cursados): Licenciada en Economía, Máster en Dirección Financiera y Máster en Control de Gestión Hobbies: Bailar, cine y Fitness Instagram: @evaespanol7 Tu talento consiste en: Baile moderno Tu proyecto social consiste en: Acoso escolar (bullying) Defínete en tres palabras: Pacífica, segura y valiente.

Lugo: Carolina Roca Inma Chacón Edad: 22 años

Altura: 1.76 cm Estudios (en curso y/o cursados): Comercio Internacional. Contabilidad del Comercio Internacional. Comercio Electrónico. Hobbies: La lectura, el estudio y el aprendizaje, la cultura física, la música de cámara, enóloga aficionada, el cine y disfrutar del ocaso (puesta de sol). Instagram: @carolinaroca_model Tu talento consiste en: Utilizar el baile como manifestación de la danza apropiada para expresarme, viajar espiritualmente y disfrutar más de la música a través de mi lenguaje corporal. Tu proyecto social consiste en: Ayudar a todo tipo de asociaciones que necesiten de mi apoyo como embajadora de la buena voluntad, la igualdad de derechos y la paz mundial. Díganse fundaciones o asociaciones que luchan e intentan batallar contra el cáncer, las discapacidades mentales, con asociados sordos e hipo-acústicos; entre otros. Defínete en tres palabras: Auténtica, Sensible y Humanista

Madrid: Sara Robles Mendo Inma Chacón Edad: 19 años

Altura: 1,78 cm Estudios (en curso y/o cursados): Este 2022 he cursado segundo año de publicidad y relaciones públicas. Hobbies: Leer, Dibujar y jugar a videojuegos a modo de competiciones. Instagram: @saraaroblemen Tu talento consiste en: Sacar un outfit en tiempo récord con prendas que no se suelen usar juntas con frecuencia, además de prepárame mi pelo y maquillaje con pocos elementos dando a entender que menos, es más. Tu proyecto social consiste en: Soy voluntaria en la asociación contra el cáncer de Madrid (ACC). Defínete en tres palabras: Paciente, consecuente y empática

Málaga: María José García García Inma Chacón Edad: 22 años

Altura: 174 cm Estudios (en curso y/o cursados): Administración y dirección de empresas Hobbies: Leer, pasear por la playa, aprender a cocinar y bailar entre otras cosas Instagram: @mariajose_grc Tu talento consiste en: Baile contemporáneo Tu proyecto social consiste en: Acompañamiento a personas mayores. Defínete en tres palabras: Trabajadora, comprometida y carismática.

Murcia: Jennifer Sánchez Sánchez Inma Chacón Edad: 24 años

Altura: 1.66 cm Estudios (en curso y/o cursados): Graduada en Estudios Ingleses y Máster en Formación del Profesorado. Hobbies: Ir de compras, pasar tiempo con familiares y amigos, leer, pasar tiempo en la naturaleza y el mar Instagram: @jennisancheez4 Tu proyecto social consiste en: Colaborar ayudando a la asociación de enfermedades raras D’Genes, ofreciendo apoyo a los afectados, dando visibilidad y ayudando a recaudar fondos mediante la venta de productos solidarios. Defínete en tres palabras: Empática, honesta y responsable.

Navarra: Laura Etayo Sarasa Inma Chacón Edad: 27 años

Altura: 1.80 cm Estudios (en curso y/o cursados): He estudiado el grado de psicología en la universidad de Salamanca, el máster de psicología general sanitaria en la UNAV y actualmente estoy estudiando un máster de terapia sistémica y de pareja avalado por la FEAP (federación española de asociaciones de psicoterapeutas). Hobbies: Me encanta hacer deporte como forma de cuidar mi salud física y mental porque me permite desconectar del ritmo elevado de mi rutina, al igual que la moda. Me encanta hacer cualquier cosa con mi madre y compartir tiempo con amigos, conocer gente nueva y viajar. Amo descubrir lugares, culturas y formas de vivir diferentes a la mía. Me encanta el plan de ir de concierto, musicales y teatro. Instagram: @lauraetayo Tu talento consiste en: Desde que era pequeña he practicado natación en diferentes clubs y he competido, llegando a ser campeona Navarra en el estilo de braza. No tengo un talento para mostrar en un escenario, pero creo que tengo algo especial que la gente consigue ver. Tu proyecto social consiste en: Mi proyecto social consiste en dar visibilidad y acompañar en su lucha a los usuarios de Aspace Navarra, asociación dedicada a la atención de personas con parálisis cerebral.

Ourense: Alexandra Asin Alonso Inma Chacón Edad: 24 años

Altura: 1,63cm Estudios (en curso y/o cursados): Grado en Marketing Hobbies: Fitness, moda, cine, bailar música Instagram: @alexandra_asin Tu proyecto social consiste en: Colaboro con la once, acompañando a personas con dificultades visuales o ciegas Defínete en tres palabras: Empática, perseverante y constante.

Palencia: Lydia Rubio Inma Chacón Edad: 22 Altura: 1,67 Estudios: Opositora Guardia Civil Aficiones: El deporte, correr, bailar flamenco y pasar tiempo con familiares y amigos Instagram: @lydiaarubioo

Pontevedra: Sofía Rodríguez Bello Inma Chacón Edad: 18 años

Altura: 1,74 cm Estudios (en curso y/o cursados): Bachillerato de ciencias biológicas recién terminado y con una beca para estudiar biomedicina. Interesada en trabajar como modelo e iniciándome en la profesión. Hobbies: Hacer deporte, leer, viajar, pasar tiempo con mis seres queridos. Instagram: @sofiasquash Tu talento consiste en: Jugadora profesional de squash. El deporte es muy importante para la salud. Tu proyecto social consiste en: Mi proyecto social trata sobre el acoso sexual orientado sobre todo a los deportes. Yo soy deportista de alto rendimiento desde muy pequeña, desgraciadamente, 8 de los 11 años que llevo jugando he tenido que aguantar y enfrentarme a muchos comentarios a lo largo de mi carrera deportiva. Por eso, quiero concienciar sobre conductas y comentarios denigrantes que reciben las mujeres a diario en todos los ámbitos y especialmente en el mundo del deporte. Defínete en tres palabras: Valiente, risueña y trabajadora.

Salamanca: Telma Iglesias Escobar Inma Chacón Edad: 25 años

Altura: 1,75 cm Estudios (en curso y/o cursados): Grado en Medicina Veterinaria Hobbies: Deporte, piano, viajar, leer, equitación y buceo. Instagram: @telmalicce Tu talento consiste en: Canto y piano Tu proyecto social consiste en: Difundir los beneficios del vínculo entre personas y animales y concienciar sobre el abandono y sufrimiento animal. Defínete en tres palabras: perseverante, alegre, y con inquietudes.

Segovia: Carmen Martín Antón Inma Chacón Edad: 25 años

Altura: 1,75 cm Estudios (en curso y/o cursados): Diseño de Interiores y Diseño de Producto Hobbies: viajar, el deporte, bailar, el flamenco, el diseño y el arte en todas sus variantes, la naturaleza, el fútbol, las verbenas de pueblo y sobre todo disfrutar el tiempo con la gente a la que quiero. Instagram: @carmenmartinanton Tu talento consiste en: Diseñar y dibujar Tu proyecto social consiste en: Ayudar y dar visibilidad a dos asociaciones de Alzheimer; la AAD Cantalejo (Asociación de Alzheimer y otras demencias) y AFA Segovia (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer) Defínete en tres palabras: responsabilidad, alegría y tenacidad.

Sevilla: Indara Fuentes Heredia Inma Chacón Edad: 17 años

Altura: 1,78 cm Estudios (en curso y/o cursados): Estudio maquillaje profesional y estudiando inglés. Hobbies: La moda, la música y leer. Instagram: @indarafuentesh Tu talento consiste en: Mi talento consiste en bailar flamenco. Tu proyecto social consiste en: Consiste en mi etnia gitana, siempre quise ser la voz de aquellas chicas que abandonan sus sueños por miedos e inseguridades, quiero demostrar que una mujer gitana también puede ganar una corona. Defínete en tres palabras: alegre, risueña y cercana.

Soria: María Murillo Martínez Inma Chacón Edad: 20 años

Altura: 1,68 cm Estudios (en curso y/o cursados): Cursando Relaciones Laborales y Recursos Humanos Hobbies: pasear, deporte, viajar y pasar tiempo con familia y amigos Instagram: @mariiamum___ Tu proyecto social consiste en: dar visibilidad a la asociación soriana ASPACE, para personas con parálisis cerebral Defínete en tres palabras: luchadora, valiente y sencilla.

Tarragona: Marina López Ruiz Inma Chacón Edad: 22 años

Altura: 1,76 cm Estudios (en curso y/o cursados): Ciclo Formativo de Grado Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico orientado a la investigación. Hobbies: Escuchar música, tocar el piano, ir al gimnasio, cocinar y patinar. Instagram: @marinalopezruiz6 Tu talento consiste en: Tocar el piano. Tu proyecto social consiste en: Dar soporte a los familiares de personas con un trastorno mental. Defínete en tres palabras: Apasionada, responsable y auténtica.

Tenerife: Cristina Belda Afonso Inma Chacón Edad: 21 años

Altura: 1.70 cm Estudios (en curso y/o cursados): Tercer año de la carrera de Administración y Dirección de Empresas y primero de Periodismo Hobbies: Hacer deporte al aire libre, leer, escribir, la moda y el maquillaje. Instagram: @cristinabelda_ Tu talento consiste en: La gimnasia rítmica. Un deporte que practiqué desde que tengo memoria y tuve que dejar por mis estudios, retomarlo para este certamen me ha despertado un sentimiento de nostalgia muy bonito, y volver a unirme con la que fue mi entrenadora tantos años ha sido una experiencia muy emotiva. Tu proyecto social consiste en: El medio ambiente. Siendo isleña lo vivo de primera mano. Hay demasiadas playas en Canarias en esta terrible situación, aun siendo el principal atractivo turístico de las islas. Defínete en tres palabras: Describirme con tan solo tres palabras es muy difícil, ya que me limita, pero las más adecuadas son responsable, exigente y segura de mí misma

Teruel: Júlia Muratet Carmona Inma Chacón Edad: 27 años

Altura: 1,74 cm Estudios (en curso y/o cursados): Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas. Máster en Protocolo, Relaciones Institucionales y Organización de Eventos. Hobbies: Ajedrez, equitación, dibujar y viajar Instagram: @juliaamuratet Tu talento consiste en: Tiro con arco a caballo Tu proyecto social consiste en: “UN HOGAR FUERA DEL HOGAR”. FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MCDONALD. La casa Ronald McDonald aloja gratuitamente a los familiares que desafortunadamente deben desplazarse lejos de su hogar para que su hijo/a reciba un tratamiento médico para su enfermedad. Es una residencia donde los niños puedan sentirse como en casa junto con sus familiares y llevar una vida lo más normal posible, combatiendo la enfermedad. Defínete en tres palabras: Trabajadora, empática y optimista.

Toledo: Violeta Crespo Jiménez Inma Chacón Edad: 20 años Altura: 1,71 cm Estudios (en curso y/o cursados): Grado Superior de Administración y Finanzas y actualmente opositando para Policía Nacional. Hobbies: bailar, viajar, salir a correr y en general el deporte, leer, el cine, pasar tiempo con mis amigos y mi familia... Instagram: @violetaacrespo7 Tu talento consiste en: Bailar Tu proyecto social consiste en: una asociación protectora de animales, esta asociación se encarga de buscarles hogar y mientras tanto, los cuida; soy amante de los animales por eso decidí hacer este proyecto social. Defínete en tres palabras: educada, constante y extrovertida.

Valencia: Beatriz Medina Inma Chacón Edad: 23 Altura: 1,75 Estudios: Grado en Nutrición humana y dietética y Master en Nutrición en especialista clínico. Trabajo: Modelo Aficiones: El deporte, fotografía y la moda Instagram: @beamedina8

Valladolid: Tania Guerra Pérez Inma Chacón Edad: 22 años

Altura: 1,75 cm Estudios (en curso y/o cursados): Graduada en Enfermeria y opositando a Enfermería Militar. Hobbies: deporte, montar a caballo, idiomas, salir de fiesta, bailar, cocinar e ir de compras. Instagram: @tguerra_99 Tu talento consiste en: mostrar el bonito mundo del caballo y las destrezas que este conlleva. Tu proyecto social consiste en: Los refugiados de guerra Defínete en tres palabras: fuerte, transparente y alegre.

Zamora: Carmen Huerga Gutiérrez Inma Chacón Edad: 24 años

Altura: 1,70 cm Estudios (en curso y/o cursados): Atención a personas en situación de dependencia e integración social. Hobbies: Asistir a conciertos, musicales y todo el mundo de la música, viajar, montar a caballo y pasar tiempo con mi gente, hacer punto y ganchillo. Instagram: @gh_carmen Tu proyecto social consiste en: Colaborar con la Asociación Española Contra el Cáncer. Especialmente estoy aprovechando la visibilidad que me está dando el certamen y las redes sociales para recaudar fondos con la sede de dicha asociación en mi ciudad, y me implico en los diversos talleres que realizan en esta. Defínete en tres palabras: Empática, luchadora y solidaria.

Zaragoza: Julia NSi Bindang Inma Chacón Edad: 21 años

Altura: 1’74 cm Estudios (en curso y/o cursados): Grado Superior de Administración y Gestión de Empresas (primer año) Hobbies : Viajar, modelar, cantar, pasar tiempo con la familia. Instagram: @juliadiecinuevee Tu talento consiste en: Repostería. Tu proyecto social consiste en: Ayudar en un comedor social. Defínete en tres palabras: sincera, alegre y leal.

