Mayka Rivera parece estar cansada de sus tatuajes. La ex participante de 'La isla de las tentaciones' desveló hace un tiempo en su canal de 'Mtmad' que cuenta con más de 18 tatuajes repartidos por todo su cuerpo, unos con significado y otros simplemente porque le gustaban. Sin embargo, al igual que ya han hecho otras 'influencers' como Steisy, la novia de Alejandro Bernardos ha tomado la decisión de borrar algunos de ellos con los que ya no se siente identificada.

El primero por el que ha querido empezar ha sido por un gran tigre que tiene en su brazo. "Me molesta mucho. No es que no me guste pero ya no me veo con él", ha indicado la 'influencer' reconociendo que se ve "muy macarra" cuando se pone un vestido o una prenda con la que e le ve ese tatuaje. Por este motivo, ha decidido comenzar borrándose ese el primero, aunque no será el último.

Mtmad

La joven ha confesado que este es "un procedimiento lento". Sin embargo, está dispuesta a quitárselos para verse mejor porque ya no se siente identificada con ellos. Tras este, continuará por otros que tiene en ambos brazos. "Los pequeños no me molestan tanto, me los iré quitando todos poco a poco", ha confesado dejando claro que en en un tiempo le veremos con una imagen completamente diferente a la que estamos acostumbrados.

Lo único que no ha especificado es si dirá adiós a todos los que tiene o se dejará alguno de ellos, y es que hay que recordar que hace poco tiempo se hizo uno por Alejandro Bernardos. Todo un gesto de amor que dejó a su chico completamente sorprendido.

Mtmad

Lo cierto es que ella no es la única que ha tomado esta drástica decisión, Oriana Marzoli también decidió borrarse algunos de sus tatuajes. Ahora, Mayka Rivera, que hace poco desveló los problemas que le impiden ser madre a día de hoy, ha optado también por esta opción para quitarse algunos que tiene desde hace mucho tiempo y con los que ya no se siente cómoda.

