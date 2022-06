La vida le ha cambiado como del blanco al negro a Mayka Rivera en los últimos años desde que se diera a conocer en 'La isla de las tentaciones'. Desde entonces se ha convertido en una gran influencer y cara habitual en Telecinco, pero ella también tiene problemas como el resto de los mortales. De hecho, en su último vídeo para su canal de mtmad ha querido responder algunas preguntas que sus fans llevaban tiempo queriendo saber, y una de las que más ha llamado la atención ha sido la de la maternidad.

Mayka ha sido clara: quiere ser madre pronto. Tiene ya 30 años, los que haga este año serán 31, y tiene novio formal a pesar de sus rupturas y reconciliaciones con Alejandro Bernardos, pero tampoco quiere que 'se le pase el arroz'. Sin embargo, hay algunos motivos que le impiden tener hijos a día de hoy: Mayka continúa buscando la casa de sus sueños mientras se plantea abrir su propio negocio. Además, tiene a Rosito, su perro, que es otro trabajazo, por lo que cree que, de momento, la estabilidad no ha llamado a su puerta. Los test de embarazo más fiables para un positivo seguro.

Aún así, Mayka se ha puesto una fecha límite para quedarse embarazada: "De aquí a dos años". "Para entonces espero seguir con Alejandro", ha añadido, y aunque todos lo esperamos porque hacen una gran pareja, nunca se sabe. Sin embargo, lo que no ha aclarado es si se plantea ser madre soltera en caso de verse sin pareja de aquí a esa fecha límite.

Mayka arrastra varios problemas de salud

La joven no para de recibir sobresaltos ni de dárselos a sus fans: hace unos días confesaba que padecía un problema de tiroides que necesita tener controlado en todo momento, y que además es un factor de riesgo a la hora de quedarse embarazada, tanto porque puede costarle mucho como porque puede tener más posibilidades de tener un aborto espontáneo en caso de quedarse. Además, ahora ha revelado también que está preocupada por una de sus prótesis de pecho, porque podría haberse movido, y también por su pelo: ha acudido incluso a un reconocimiento capilar por si pudiera estar sufriendo alopecia, aunque su problema ya está diagnosticado: de tanto ponerse extensiones y tintes, su cuero cabelludo ha dicho 'basta'.

De momento, por si cambia de idea y le da por ir a por el bebé ya mismo, aquí le dejamos 250 nombres de niño originales otros 250 nombres de niña bonitos para que vaya eligiendo...

