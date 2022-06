Santi Millán se ha convertido en Trending Topic por un vídeo sexual. El presentador de 'Got Talent', que acaba de iniciar las grabaciones de la octava temporada con Paula Echevarría como novedad en el jurado, se ha convertido en el gran protagonista de la actualidad cuando las redes sociales ardían tras la filtración de un vídeo íntimo del actor con una mujer que, aparentemente, no es su esposa, Rosa Olucha. En las imágenes, que corrieron como la pólvora, el actor graba la escena en la que ambos aparecen desnudos sobre una cama y mantienen relaciones sexuales. Todavía no se conoce cómo se ha hecho público ese vídeo íntimo del actor pero podría ser que Santi hubiera sido víctima de un hackeo en su móvil.

Santi Millán ha hablado sobre las imágenes en el diario 'ABC'. "Yo no entiendo de leyes ni demás, así que no voy a comentar", asegura. Nuestro Código Penal advierte que la divulgación de este tipo de vídeos puede tener responsabilidades tanto para quien lo filtra como para quien lo difunde. El actor guarda silencio en sus redes sociales sobre el vídeo pero su esposa, Rosa Olucha, madre de sus dos hijos y bastante activa en Instagram, sí ha compartido unos Stories que están dando mucho de qué hablar.



La productora audiovisual ha subido la imagen de unas orquídeas blancas desde un rincón de su casa y esta flor se asocia a la eternidad y la pureza y se utilizan para expresar amor puro y duradero hacia la persona amada y, por este motivo, son muy populares en los ramos de novia y en la decoración de bodas. Rosa Olucha, que se casó con Santi Millán en 2009, sabía que su foto daría que hablar y ella misma ha comentado otra de las posibles interpretaciones de estas orquídeas: el órgano sexual femenino. "Seres intentando descifrar qué he querido decir con esta foto. ¿Coños?", escribía.

A la mañana siguiente, Rosa subía un vídeo mientras lavaba su coche en un túnel automático y ella misma 'traducía' esa imagen. "Metáfora de troll" escribía en lo que parece una referencia a todo el revuelo en redes sociales causado por el vídeo sexual de su marido y es que, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, trol, además del ser maligno de la mitología escandinava, viene del inglés troll y es "en foros de internet y redes sociales, usuario que publica mensajes provocativos, ofensivos o fuera de lugar con el fin de molestar o llamar la atención".

