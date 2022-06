Aunque Kiko Matamoros empezara 'Supervivientes 2022' bastante flojo, ha sido cuestión de semanas ponerse al día y convertirse en un gran concursante. Son muchas las limitaciones que tiene el colaborador de 'Sálvame' a la hora de realizar las pruebas, pero él lo intenta. A parte de protagonizar momentos polémicos, Matamoros entretiene a la audiencia cómo bien sabe hacer: con su sentido del humor. Este domingo pudimos ver que el madrileño tuvo un percance con un cangrejo, y es que mientras él y sus compañeros cenaban los crustáceos, se rompía un diente.

Ya que está tan animado y que parece que nada le para, Kiko Matamoros se ha atrevido a algo que no ha hecho en toda la edición. El Pirata Morgan les ponía un reto a los concursantes para comenzar la semana: todos y cada uno de ellos, sin excepción, tenían que conseguir al menos un pescado... Por sus problemas de visión, el colaborador nunca es de los que se encargan de pescar pero cómo no le ha quedado más remedio, esta vez lo intentaba. ¡Y con éxito!

"He sentido una satisfacción enorme por ver las caras de los demás, la alegría de los demás, que también la he hecho mía", decía Kiko Matamoros más feliz que una perdiz por pescar su primer pez. Sus compañeros también se han puesto muy contentos, ya que aunque discutan a veces con el colaborador, es inmenso el cariño que le tienen.

Gracias a cumplir el reto que les proponía el Pirata Morgan, los supervivientes han podido disfrutar de una rica recompensa: Un surtido de comida de lo más variado: desde zanahorias y tomates hasta cebollas y pimientos.

