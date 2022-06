Los concursantes de 'Supervivientes' tienen que enfrentarse a numerosos retos durante el tiempo que permanecen en Honduras, provocando que sufran alguna que otra secuela. Uno de los concursantes que más sabe de esto es Kiko Matamoros, que no ha dejado de sufrir inconvenientes desde su llegada. El primero de ellos fue debido a las numerosas picaduras que todos sufrieron y que provocaron que él terminase teniendo sus manos muy hinchadas. Ahora, ha vuelto a vivir un contratiempo al romperse uno de sus dientes.

El concursante estaba comiendo un cangrejo junto a algunos de sus compañeros cuando ha notado como su paleta se partía. Sin embargo, el colaborador lejos de enfadarse ha terminado sacando a relucir su sentido del humor mientras que el resto de sus compañeros no podían contener la risa al ver lo que le había sucedido. "Oye pues no te queda mal, no estás feo Kiko", le ha intentando decir Ana Luque para consolarle.

Telecinco

El novio de Marta López Álamo se ha unido a los comentarios de sus compañeros tirando de su sentido de humor. Sin embargo, habrá que esperar a ver si cuando se vea por primera vez en un espejo sigue estando tan tranquilo como en estos momentos. Lo cierto es que para él la estancia en Honduras no está siendo nada sencilla.

El colaborador ha preocupado mucho por sus problemas de salud. De hecho, durante las primeras semanas terminó protagonizando una caída que preocupó a todos. Ahora, ha confesado que está pasando unos días muy malos. "Tengo una contractura que me llega desde aquí hasta aquí, y me ha dado un masaje Anabel que me ha dejado peor", le ha confesado a Ion Aramendi.

Telecinco

Lo cierto es que las extremas condiciones en las que tienen que vivir unidas al hambre que pasan ya han provocado que Kiko Matamoros termine derrumbándose durante una de las galas. El colaborador está notando que hay algunas pruebas que le cuesta realizar debido a los problemas de salud que arrastraba de fuera, algo que ha provocado algunas risas y que ha hecho que Marta López Álamo termine estallando reconociendo estar cansada de las 'mofas' que ve hacia su pareja.

Telecinco

Sin embargo, si hay algo positivo que está teniendo esta experiencia para él, es que se ha dado cuenta de que puede "vivir sin aditivos", algo de lo que está muy orgulloso tanto él como su pareja.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io