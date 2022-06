La atleta vive un excelente momento personal ya que está feliz al lado de Benjamin Compaoré y hace unos días anunció que está embarazada pero, en su última intervención en el programa 'Las uñas', de Atresplayer, recordó algunos de los episodios más duros de su vida: reconoció que una de sus ex parejas había abusado de ella. La atleta desveló que, precisamente, fue gracias a una entrevista que vio en este programa, donde Sindy Takanashi hace la manicura a sus invitadas mientras hablan de temas de actualidad, cuando se dio cuenta de la situación que había vivido. "Estaba entrenando en Portugal, viendo esta entrevista y de repente me eché a llorar. Es que esto que esta contando esta chica lo he vivido yo y no sabía que era abuso sexual", desveló en el capítulo. Ana Peleteiro: copiamos el mono que llevó en 'El Hormiguero'.

"Ya había estado en una relación de manipulación, muy mala y tóxica, pero hasta ese punto de darte cuenta de que la persona con la que has convivido te ha hecho eso es heavy. A mí me afecto un poco bastante, aunque yo lo había sufrido anteriormente, en mi vida fue un choque de realidad que flipas", reconoció la saltadora de triple salto que ahora es feliz con su embarazo e intuye que el bebé que está esperando es un niño. 110 nombres cortos de niño sonoros y bonitos para tu bebé.

Ana Peleteiro habló con sus padres para desvelarles lo que había sufrido. "Yo me quedé en shock total y me costó digerirlo, y de hecho lo hablé con mis padres y les dije lo que había sufrido, lo que había pasado. En esa conversación con mi padre no le vi la cara, pero le pude sentir como 'ostras yo soy su padre y no he podido mediar en lo que estaba ocurriendo", afirma. En 'Las uñas', la atleta también confesó cómo se adentró en su proceso de adopción y lo complicado que resultó para ella descubrir la verdad sobre sus orígenes. "Mis padres me adoptaron con dos días de vida, mi historia es heavy. Yo pensaba que mi madre había muerto en el parto y que por eso mis padres me había adoptado. En 2016 le digo a mi madre: "¿De qué murió mi madre, por el parto?". Y ella me dice: "¿Pero qué dices? Tu madre no está muerta. Tu madre te abandonó, dio a luz en casa ella sola y te llevó a menores en Coruña. La única información que dio fue que no quería que nadie de su familia te adoptase y que tenías una hermana", reveló. La atleta está muy agradecida con sus progenitores ya que, gracias a ellos, disfruta de la vida que tiene pero reconoce que, enterarse de su verdad siendo adulta, fue complicado para ella. "Enterarte, de repente, que tu madre te ha abandonado es más heavy con los 20 años que tenía en ese momento. Lo llevé muy mal, fue como 'al final soy adoptada porque me abandonaron", explicó.

