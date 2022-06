Natalia, Geno, Gisela y Alejandro Parreño han disfrutado de un gran día en la playa de Mallorca. Los ex triunfitos han mantenido un divertido reencuentro donde han podido pasar un tiempo al sol mientras se daban un refrescante baño en el mar. Sin duda, una reunión que ellos mismos han querido tener para siempre en el recuerdo haciéndose numerosas fotografías con las que dejar constancia este gran encuentro en el que han faltado gran parte de sus compañeros.

Lo cierto es que precisamente han sido ellos cuatro lo ex triunfitos que han podido acudir a la gran boda que celebró Chenoa. Un gran momento donde quedó reflejado que la cantante parece tener una relación muy especial con ellos después de que otros de sus ex compañeros de la Academia como Rosa o David Bustamante se viesen fuera de la lista de invitados. Algo que también sucedió con Nuria Fergó, que no dudó en desvelar qué le había parecido esta decisión.

Ahora, aprovechando que tenían que reencontrarse para acudir juntos a esta esperada ceremonia, los cantantes aprovecharon para ponerse al día en la playa, donde se dieron divertidos chapuzones en el mar y donde se les pudo ver en todo momento compartir numerosas risas.

Sin duda, todo un detalle con el que dejan claro lo bien que se siguen llevando a pesar de los años que han pasado desde que terminase el concurso musical. Además, para poner el broche de oro a este día tan especial, los ex triunfitos acabaron cenando juntos. "Con unas de las personas más importantes de mi vida, en el paraíso", indicaba Natalia Rodríguez a través de sus redes sociales con una fotografía en la playa junto a sus compañeros.

Un momento muy especial al que Alejandro Parreño reaccionó preguntando quién es la siguiente persona a la que deben casar para poder disfrutar de otro reencuentro tan especial como este que acaban de vivir.

