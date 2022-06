La cuenta atrás para el esperado 'sí, quiero' de Chenoa está cada vez más cerca de llegar a su final. Un acontecimiento que ha creado una gran expectación y que ha estado acompañado de numerosas polémicas. Uno de los temas que más debate ha provocado ha sido la lista de invitados que han realizado la cantante y su pareja. Tras tener que aplazar su boda debido a la pandemia en varias ocasiones, la artista ha optado por realizar una celebración mucho más íntima, haciendo que varios de sus compañeros de 'Operación Triunfo' se queden fuera de este esperado evento.

Una de las personas que no ha recibido invitación ha sido Nuria Fergó. La cantante, que está inmersa en la promoción del nuevo disco que sacó hace poco, ha desvelado qué le pareció saber que no está en la lista de invitados de la boda de Chenoa. Descubre qué ha dicho haciendo click en el vídeo de arriba.

Lo cierto es que ella no ha sido la única en pronunciarse sobre este aspecto, Rosa López también mostró su reacción al saber que se quedaría sin poder acudir a esta ceremonia tan esperada a la que sí que irán las ex triunfitas Natalia y Gisela. Un tema sobre el que la propia Chenoa ya se ha pronunciado dejando claro que no era posible invitarles a todos porque quiere hacer una boda íntima para una mayor seguridad de las personas mayores que van a su boda. ¿Cómo ha sentado esta decisión a Nuria Fergó? Descúbrelo pinchando en el vídeo.

La artista ha aprovechado la ocasión para hablar también sobre el tema que ha sacado con Manu Tenorio, una colaboración que los fans de 'OT' llevaban esperando desde hace mucho tiempo. "Siempre ha habido química. Romance no, siempre nos hemos querido mucho", ha admitido reconociendo que siente mucha satisfacción cuando hace un repaso por sus 20 años de trayectoria.

Nuria, apoyando al turismo español, que tan mal lo ha pasado desgraciadamente en estos últimos años. "Son 20 años haciendo lo que me gusta, viviendo de la música. Para mí ha sido mi éxito poder vivir de la música, que es mi pasión. Así que muy feliz", ha reconocido asegurando que este tiempo le ha servido para tener más experiencia y crecer "a nivel personal y profesional".



