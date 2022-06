Paz Padilla y Anna Ferrer están arrasando con la presentación de los nuevos productos de su marca, llamada 'No ni ná'. Madre e hija han decidido subirse en una furgoneta para llevar sus productos por diferentes zonas de España, entre ellas Puerto Banús, donde han disfrutado de un increíble fin de semana en el que han podido ver la grana cogida que está teniendo su tienda. Sin duda, un proyecto de lo más especial que está sirviendo a ambas para desconectar y centrarse en el terreno profesional.

Lo cierto es que a las dos les está viniendo muy bien poder pasar tiempo juntas, sobre todo después de que Anna Ferrer confirmase que había roto su relación con su pareja, con la que hacía poco tiempo que se había ido a vivir. Ahora, mientras Paz Padilla se prepara para su vuelta a la televisión, se le ha visto muy centrada en montar su tienda ambulante.

La presentadora y su hija siempre han presumido de tener una excelente complicidad, por lo que no es de extrañar que se compaginen así de bien en el terreno profesional. Durante su estancia en Puerto Banús, se les ha podido ver visitando otros comercios y disfrutando de un momento de relax en un chiringuito para recoger fuerzas y seguir montando su gran tienda ambulante.

Ambas están viajando con una furgoneta a la que han decidido llamar la 'Nonineta', donde llevan todos los productos que tiene que presentar. Un proyecto con el que están teniendo mucho éxito y con el que ya se han dado algún que otro baño de masas, y es que parece que todos estaban deseando poder ver sus productos de cerca.

Concentrada montando cada parte del chiringuito que han montado cerca de la furgoneta y dando instrucciones sobre todo lo que se debían hacer, así se ha podido ver a Paz Padilla mientras su hija prestaba atención a todas las indicaciones y se dedicaba a hacer algunas gestiones por teléfono.

