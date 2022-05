Paz Padilla, feliz con su nueva aventura profesional View this post on Instagram A post shared by NO NI NÁ (@noninazhr) Paz Padilla y Anna Ferrer han tomado la decisión de llevar su marca 'Noniná' a más puntos de España y por eso han anunciado que...¡se van de gira! Madre e hija recorrerán en furgoneta algunos puntos del país para que todo el mundo tenga la oportunidad de ver parte de los productos que tienen en físico.

Carmen Borrego presume de amistad con Rocío Carrasco View this post on Instagram A post shared by Carmen Borrego Campos (@carmenborregocampos) La colaboradora ha presumido de la gran amistad que le une a Rocío Carrasco dejando claro lo mucho que le quiere y asegurando que nunca ha dudado de ella.

Marta Riesco, agradece las muestras de apoyo View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco) Tras su rifirrafe con Rocío Carrasco, Marta Riesco ha querido tener unas palabras de agradecimiento para todas las personas que le creen y apoyan, mandando una 'pullita' a todos los que han puesto en duda su versión.

Maxi Iglesias disfruta de Cancún y presume de 'trasero' View this post on Instagram A post shared by Maxi Iglesias (@maxi_iglesias) El actor ha desvelado lo privilegiado que se siente de poder aprovechar unos días en México tras haber terminado un rodaje. Además, en una de las instantáneas que ha compartido ha aparecido....¡completamente desnudo!

Carlota Corredera, feliz tras estrenar sus joyas View this post on Instagram A post shared by Carlota Corredera (@carlotacorredera) La presentadora, que hace poco se marchó de 'Sálvame', ha mostrado lo feliz que se siente tras poder estrenar por fin sus joyas. Un proyecto laboral con el que parece estar muy emocionada.

Cristina Pedroche celebra la vuelta de'Love Island' View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La colaboradora ha anunciado que, por fin, regresa el reality de amor que ella presenta y con el que está muy entusiasmada.

