Anna Ferrer ha hablado abiertamente de su ruptura con Iván Martín. El pasado 26 de abril, la hija de Paz Padilla sorprendía al anunciar que su vida y la del actor tomaban caminos separados. Lo hacía en sus redes sociales, compartiendo con una preciosa foto de los dos, junto a un emotivo texto, con el que explicaba que se acabó el amor pero no la amistad entre ellos. "Parece loco que dos personas que se han hecho felices durante tanto tiempo, hoy tengan que separarse para serlo (...). Nos hemos querido con locura, ha sido lo más real que he sentido nunca, y nos querremos siempre, pero ahora nuestros caminos se separan, y tenemos que seguir creciendo y avanzando cada uno por su lado. Las relaciones no fracasan, terminan", escribía la influencer.



Anna, como puedes ver en el vídeo arriba, reconoce que se encuentra "bien, tranquila, viviendo una nueva etapa". Ha sido durante la entrega de los ELLE Eco Awards, los premios que la revista ELLE España premia las iniciativas y personas más eco y sostenibles del año. La influencer confiesa que ella también cuida del planeta, usando menos transporte y caminando más, una conciencia que también nota en el mundo de la moda, cada vez más preocupado por el medioambiente.

Anna Ferrer en los ELLE Eco Awards, con vestido de H&M, sandalias de Zara y joyas de Susmie’s Collection. Gtres

La hija de Paz Padilla afirma ser "feliz, tranquila, centrada en el trabajo que me ilusiona mucho, en mis amigos y en mi familia". Y desde luego trabajo no le falta. Anna se escapará unos días a Zahara con su familia este verano pero antes recorrerá varios puntos de España con su madre -que también estaba en los ELLE Eco Awards- en la "noniteta", como han bautizado a la camioneta en la que venden ropa de su firma 'No ni ná'.



