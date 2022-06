Salvador, hijo de Amador Mohedano y Rosa Benito, ha hablado por primera vez para televisión y lo ha hecho de forma contundente. El sobrino de Rocío Jurado no se ha tomado nada bien las palabras de su prima sobre sus padres. "No asimilo bien lo que mi sobrina está haciendo y me duele por encima de todo la forma en la que está tratando a mi hermana Gloria porque no se lo merece", decía ya Amador al día siguiente del estreno de los dos episodios de 'En el nombre de Rocío'.

Ahora ha sido Salvador quien ha redactado unos tweets incendiarios que ya no están en su perfil y que han llevado a 'Viva la vida' a contactar con él para que amplíe sus declaraciones. Y es que considera que no solo sus padres sino también él quedan en muy mal lugar en las dos docuseries que se han visto en Telecinco en el último año y medio. "No es cierto que nadie nos maneje o nos diga lo que tenemos que decir", sentenciaba en su conversación telefónica.

"Me duele que haya tanto odio hacia mis padres cuando mis padres han estado siempre, me duele que traten a mis padres y a mi tía Gloria como unos locos y unos delincuentes, a nosotros nadie nos tiene qué decir, no es cierto que nadie nos maneje o nos diga lo que tenemos que decir", explicaba Salvador.

Así, salía en defensa de su padre y la relación que tenía éste con su hermana a la cual, asegura, nadie la manejaba de ninguna forma. "Dan a entender que mi padre manejaba los hilos de mi tía Rocío y a mi tía no la manejaba ni Dios. Ella jamás se habría achantado con Antoni David, como contó mi prima en el primer documental. Si Antonio David llega a hablarle así a mi tía ella se le echa encima, le araña la cara y el que baja rodando las escaleras es él".

En cuanto a lo que él respecta, Salvador ha destacado que él estaba en la discoteca cuando Rocío vio a Antonio David besándose con Sonsoles: "Nosotros a mi prima le dijimos que tuviera cuidado con Antonio David, le avisamos mil veces, pero ella como mujer enamorada no hizo caso a nadie. Si tú te has equivocado con tus elecciones asúmelo, luego no le eches la culpa a los que te han aconsejado". "Solo digo que ni todos somos tan malos ni tan buenos", ha zanjado.



