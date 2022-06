Ortega Cano no ha podido más y entraba en 'Ya son las ocho' para dejarles claro tanto a su hija como a su mujer que él no quiere más polémicas. Ana María Aldón y Gloria Camila se llevan tirando dardos envenenados en los diferentes platós donde trabajan desde hace semanas y el diestro está " muy cansado". Nada más aparecer Gloria Camila en pantalla, su padre la llamaba por teléfono muy enfadado. Este fin de semana, tras la emisión de los dos primeros capítulos de 'En el nombre de Rocío' en Telecinco, Ana María Aldón decía: "No sé qué pensará mi hijo cuando escuche a su padre decir 'el amor de mi vida ha sido Rocío Jurado. Yo sé que cada uno tiene sus problemas, que estamos hablando de Rocío pero hay que verlo". A estas palabras iba a contestar, como es habitual, la joven pero su padre lo ha impedido.

El maestro entraba por teléfono para comentarle a Sonsoles Ónega que se siente muy mal con toda esta situación y pedía, tanto a su hija como a su mujer, que no le metiesen más como intermediario. "Pido a mi hija y a mi mujer que me dejen vivir tranquilo. Que dejen de hablar de mí. Yo siempre estoy con ellas para que estén contentas pero que me dejen vivir".

Telecinco

Para defenderse, Gloria Camila contaba que ella solo se ha limitado a responder en todo momento a "los dardos" que venían por parte de la mujer de su padre. Sus compañeros también han querido defender a la joven, dejando a Ana María Aldón como la única que habla del diestro. "Yo solo comenté una colección que la hizo pública", eran las palabras exactas de Gloria Camila dónde también hay que destacar que se atrevió a comentar cómo la gaditana y su padre se reencontraron en el plató.

