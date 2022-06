Alejandra Rubio está teniendo unos días de lo más ajetreados. La llegada del verano provoca que se convoquen más eventos y la hija de Terelu Campos no se quiere perder ninguno de ellos. Tras acudir a la COSMOPOLITAN Summer Party 2022, la colaboradora se fue directamente a la inauguración del restaurante Popondetta Yeyé, donde disfrutó de una gran fiesta junto a otros rostros conocidos como Aless Gibaja o Vicky Larraz. Sin duda, un día de lo más completo donde también aprovechó para hablar sobre Rocío Carrasco.

La relación de la madre de Rocío Flores con las Campos ha sido muy comentada después de que ella no acudiese a la boda del hijo de Carmen Borrego. Un hecho que levantó todo tipo de rumores sobre en qué punto se encontraba su amistad con ella. Sin embargo, hace pocos días decidió acudir al cumpleaños de María Teresa Campos, dejando claro que la relación entre ellas sigue intacta, ¿qué opina Alejandra Rubio de todo esto?

La hija de Terelu Campos ha confesado que para ella fue muy especial esa reunión porque hacía mucho tiempo que no se veían todos. "No ha pasado nada, todo está genial. Nos hacía mucha ilusión pasar ese día en familia y todo genial", ha reconocido dejando claro que nunca ha existido ningún problema entre su familia y Rocío Carrasco.

Además, ha aprovechado la ocasión para desvelar qué le parece que la hija de Rocío Carrasco vaya a cantar en la 'Sálvame Mediafest' con Henry Méndez. "He escuchado cantar alguna vez a Rocío, canta muy bien", ha indicado. Tras esto, ha opinado sobre las declaraciones que está realizando en la docuserie 'En el nombre de Rocío'. No te quedes sin saber nada de lo que ha dicho haciendo click en el vídeo.



Alejandra Rubio se apunta a la tendencia crochet

La colaboradora televisiva no suele dejar indiferente a nadie con sus looks y son muchas las seguidoras que le preguntan por las firmas de las prendas que lleva. En estos eventos no fue para menos y la hija de Terelu Campos optó por una blusa blanca que combinó con una original minifalda, tipo crochet, de corte boho. Sin duda, una de las tendencia de la temporada. Como complementos unas altísimas sandalias de plataforma rosa anudadas con tiras y un bolso de un tono similar.



La prenda estrella de su estilismo era la falda. Si te gusta, la hemos encontrado similar en Amazon y por menos de 21 €.

