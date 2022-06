Andrea Navarro contrajo matrimonio hace unos días con su pareja, Luis Martín López. Una ceremonia que decidieron realizar en un ambiente de lo más íntimo y familiar al aire libre en Ibiza, un lugar muy especial para ella. El enclave elegido para festejar este enlace la finca que Pepe Navarro, padre de la novia, tiene en la isla pitiusa. Un lugar de lo más romántico que dio a la ceremonia un toque todavía más mágico y en el que todos pudieron disfrutar junto a la pareja.

Para este día tan importante, la hija de Eva Zaldívar decidió llevar un vestido lencero de Miguel Marinero con capa de seda. En concreto, se trata de un exclusivo tejido de novias de lino seda que viene rematado con una capa en chiffon para aportar movimiento. Además, llevaba un escote y una espalda asimétrica con tirantes finos de organza en seda natural y cuerpo drapeado. Sin duda, una gran elección para estar perfecta en este día tan especial.

Un 'look' que completó con el pelo recogido para dar protagonismo a la bonita apertura de su espalda. Andrea Navarro llegó de lo más radiante a la boda cogida de la mano de su padre, que no dejaba de mirarle sonriente, mostrándose muy feliz de poder acompañar a su hija en un día tan especial.

Un enlace donde hubo un gran número de invitados y en el que todos pudieron disfrutar al máximo mientras los novios hacían gala de su gran complicidad dándose numerosas muestras de cariño y mostrando lo felices que se sentían de haber dado este importante paso en su relación.

Además, en su boda también se pudo ver a Andrea Navarro compartir tiempo con su madre, Eva Zaldívar, que eligió llevar un vestido azul para acompañar a su hija en la boda. Un día en el que pudimos verle a ambas compartir un tiempo a solas brindando por el gran momento que estaban viviendo. Sin duda, un gran evento que tuvo lugar después de que Andrea Navarro disfrutase en Ibiza de sus últimas vacaciones como soltera junto a unos amigos en el mar.

