Andrea Navarro y Luis Martín ya son marido y mujer. La pareja contrajo matrimonio en la casa que Pepe Navarro tiene en Ibiza, una gran ceremonia de la que pudieron disfrutar rodeados de amigos y familiares. Antes de este día tan especial, ambos decidieron disfrutar de sus últimos momentos de soltería disfrutando de unas vacaciones en alta mar donde se les pudo ver navegando por aguas del Mediterráneo derrochando complicidad y amor, demostrando lo unidos que están.

Lo cierto es que la hija de Pepe Navarro está pasando por un gran momento personal, y es que a su boda se une el éxito judicial de su padre frente a Ivonne Reyes. Durante sus últimas horas como soltera, la joven decidió disfrutar de unos días en barco junto a algunos de sus amigos y su pareja. Un momento que aprovechó para tomar el sol y así estar más morena el día de su boda.



Andrea Navarro, como gran amante de los deportes de agua, decidió aprovechar para subirse a una tabla de paddle surf donde protagonizó un romántico momento con su pareja, con el que se le pudo ver compartiendo muchas risas y besos antes de que tuviese lugar su gran día. De esta forma, la joven ha vivido uno de los momentos más especiales de lo más relajada tras pasar estos días en el mar y más morena.

Sin duda, unas románticas imágenes donde queda reflejado lo unidos que están la organizadora de eventos y su pareja, que se conocieron durante su estancia en Londres, una ciudad que ha terminado convirtiéndose en un lugar muy especial para ellos por ser el destino en el que se conocieron.

Tras estos relajantes días en el mar, la pareja celebró su gran boda en Ibiza, donde disfrutaron de una gran ceremonia que comenzó el sábado y terminó extendiéndose hasta el domingo. Una boda que ha tenido lugar el mismo fin de semana en el que otros famosos también han decidido darse el 'sí, quiero' como Chenoa o Jordi Alba, que también se ha casado con su pareja recientemente.

