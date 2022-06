María del Monte ha hablado, por primera vez, de su orientación sexual. La cantante ha aprovechado que era la encargada de dar el pistoletazo de salida a las fiestas del Orgullo LGTBI+ en Sevilla para confesar que ella tiene novia desde hace 23 años. Sin duda, un gran paso al frente que ha alegrado a su gran amiga, Toñi Moreno. Lo cierto es que mientras esto ocurría en la capital andaluza, la periodista se encontraba en Madrid recogiendo un premio a la diversidad, momento en el que ha aprovechado para explicar lo que acababa de ocurrir.

"Esta noche en Sevilla, María del Monte ha salido del armario. Ha dicho una frase algo así como 'yo soy uno de vosotros y mi pareja está aquí abajo'", ha comenzado diciendo Toñi Moreno mostrando la gran alegría que le ha dado ver que su amiga ha sido capaz de dar ese gran paso que sabe que tanto le ha costado. "Ella es muy amiga, yo sé lo que le ha costado ese paso".

La presentadora ha confesado que hacer esto no es nada fácil. De hecho, ha recordado lo mucho que le costó a ella. "Yo soy una persona que nunca ha salido del armario. Me han echado a patadas", ha indicado reconociendo que en el colegio las monjas le decían que eso era pecado. "Eso lo tenía a hierro hasta hace un cuarto de hora, tengo 46 años", ha explicado.

Un momento que ha aprovechado para recalcar lo difícil que ha sido lo que acababa de hacer María del Monte. "Estamos aquí todos porque no es fácil, no ha sido fácil aceptarse, no ha sido fácil contarlo y contárselo a una misma y yo quiero que mi hija no tengo esos problemas", ha zanjado mostrando lo feliz que se siente de haber podido recoger ese premio tan especial el mismo día que su amiga se sinceraba sobre su orientación sexual.

