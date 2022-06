La cantante fue la elegida para dar el pistoletazo de salida a las fiestas del Orgullo LGTBI+ en Sevilla y, desde la Alameda de Hércules, pronunció un emotivo pregón en el que dejó claro que ella forma parte del colectivo y que comparte su vida con una mujer. En un aplaudido discurso en el que reivindicó el derecho a amar a quien quieras, María del Monte confesó sus sentimientos más íntimos. "Lo que no quiero es que la gente a la que quiero sufra" decía y añadía emocionada. "Pero quiero que sepáis, antes de bajarme de aquí, que soy una persona más de todos los que estamos aquí y de todos los que forman parte del mundo" decía entre aplausos y vítores y confesaba que su novia estaba entre el público. "Y que por supuesto mi pareja esta noche, esta tarde, está aquí. Yo voy a respetar su libertad, si quiere subir, que suba; si no, que no", afirmaba. Lista con las famosas transexuales más influyentes

"¿Qué pensáis, que soy un robot, como he dicho en alguna ocasión, que yo no he formado mi familia? Por supuesto que tengo al amor de mi vida, he tenido la suerte de dar con el amor de mi vida" comentaba la artista que nunca antes se había pronunciado de manera tan explícita sobre su vida personal. "Tengo familia y llevo 23 años protegiéndola. He empezado hablando de libertad y voy a respetar su libertad", decía. Series y películas de Disney Plus + con temática LGTBIQ+.

Gtres

Gtres

María del Monte, que había llegado a la Alameda de Hércules a bordo de un todoterreno blanco adornado con los colores de la bandera arcoiris, reivindicó su relación. "Y hoy reivindico, una vez más, que siga siendo mía. Jamás en mi vida me he escondido de nadie, ni lo voy a hacer por amor. Nunca" afirmaba envuelta en un mantón con los colores de la bandera LGTBI. La cantante ha querido aclarar que, al no hablar de su novia, solo ha intentado protegerla debido a su condición de personaje público. "¿Estoy loca? ¿Soy una inconsciente? Sí, quizá. Pero he intentado proteger a esa familia porque, ya sabéis, si fuera mecanógrafa no pasaría nada". Las palabras de María han sido muy aplaudidas por el público y su pareja se ha animado a subir con ella al escenario tras su declaración de amor. Mejores series y películas de HBO Max con temas LGTB+.

La novia de María del Monte subió al escenario para bailar con su chica y ambas, orgullosas, estuvieron bailando ante los vítores y los aplausos de los asistentes. La cantante jugueteaba con su mantón arcoiris y su novia, una mujer rubia que llevaba las mismas deportivas que María, le seguía el ritmo. La pareja se mostró feliz y enamorada.

