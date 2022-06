María del Monte habla, por primera vez, de su orientación sexual. La cantante fue la elegida para dar el pistoletazo de salida a las fiestas del Orgullo LGTBI+ en Sevilla, donde confesó que comparte su vida desde hace casi 30 años con Inmaculada Casal. Después de que la que fuese una de las mejores amigas de Isabel Pantoja diese este paso tan importante en su vida, han sido muchos los rostros conocidos que han aplaudido el paso al frente de su amiga, como es el caso de Toñi Moreno.



Un día después de la presentación en sociedad de su pareja, María ha querido agradecer todo el cariño que ha recibido. "Gracias a todos por ese derroche de cariño que recibo con los brazos abiertos. Quiero reiterar todo lo que he dicho", ha comenzado explicando la cantante en sus primeras palabras tras salir del armario. Series y películas de Disney Plus+ con temática LGTBIQ+



Tras esto, ha querido hablar sobre el amor y los sentimientos que profesa por su pareja: "Soy una persona que por encima de todo cree en el amor, nunca voy a creer en el odio. Voy a seguir defendiendo la libertad de amar, del ser humano, que todos somos personas, que cada uno tiene que hacer lo que quiera siempre y cuando no se ofenda a nadie".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además ha querido reivindicar una vez más lo orgullosa que se siente junto a la periodista de Canal Sur con la que ha formado una preciosa familia: "Jamás en mi vida me he escondido de nadie, ni lo voy a hacer por amar. Nunca".

Una vez más, María del Monte vuelve a repetir a sus seguidores que siempre defenderá "la libertad, el amor y el respeto", que es lo más importante. Lista con las famosas españolas transexuales más influyentes

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io