Una semana más, 'En el nombre de Rocío' ha dejado grandes titulares. En su tercera entrega, Rocío Carrasco se ha centrado en la relación que hay entre los hermanos de su madre y de la que ella ha sido testigo. Y después de confesar que la relación entre Amador y Gloria Mohedano no ha sido ni mucho menos idílica y de confesarse decepcionada con su tía, la hija de la cantante ha arrojado luz a una relación que ha estado marcada por la polémica desde que se conoce y que, según Carrasco, ya empezó con mal pie. Se trata de la relación entre las cuñadas: Rosa Benito y Gloria Mohedano. Aunque se ha rumoreado siempre que no se llevaban bien, de cara a la galería ambas han mantenido siempre buena cara y buenas palabras, intentando ocultar o matizar los roces que sin duda había entre ellas. Ahora, Rocío Carrasco ha confesado cómo era la relación de puertas para adentro, mostrando que había tensión entre ambas desde los inicios de la relación de Rosa con Amador.

Antes de comenzar la relación con Rosa Benito, Amador estaba prometido y a punto de casarse con su primera novia; sin embargo, cuando conoció a Rosa durante un concierto de Rocío Jurado en Alicante en 1978, lo dejó todo por ella, algo que parece que no gustó nada a su hermana. Pero no por dejar tirada a Luisa, que era como se llamaba su "novia de toda la vida", sino por cómo lo comunicó.

"Amador va con mi madre a Alicante, en ese viaje conoce a Rosa, se enamora locamente de Rosa y la relación con Luisa se tiene que terminar. Mi madre se entera por una llamada de teléfono estando en Chipiona. Estando reunida con su hermana, con mis tíos por parte de mi padre, estaba Luisa allí también, la llaman por teléfono y le dicen que Amador está con otra persona y que eso es lo que hay. Así se entera. Creo que la llama él. Gloria se lo toma muy mal, muy mal, Rosa no es santo de la devoción de Gloria desde el principio, de hecho se tiran bastante tiempo sin hablarse", ha afirmado Rocío Carrasco.



Según la sobrina de Amador, Luisa era amiga de Gloria Mohedano y se encontraba totalmente integrada en la familia, tanto que era un gran apoyo para la madre de Rocío Jurado. "Luisa estuvo mucho tiempo con mi abuela y cuando los demás no podían estar por trabajo es la que estaba con ella. Mi madre era consciente de la relación que mi abuela tenía con Luisa. Murió prácticamente en sus brazos y mi madre le regaló a Luisa los pendientes que mi abuela llevaba". Sin embargo, la relación se rompió, dejando a las nuevas cuñadas enfrentadas. "Realmente la relación de ellas nunca ha sido idílica y muy buena, cuando parece ser que se han unido todos es a partir de que muere mi madre pero con mi madre en vida eso no era así ni mucho menos", ha sentenciado Carrasco.

