Rocío Carrasco ha estrenado finalmente la segunda parte de su docuserie bajo el título 'En nombre de Rocío', una serie en la que no solo ella narra las vivencias con su madre sino también varios de sus familiares y amigos de sus padres. Aunque solo se han estrenado hasta ahora dos capítulos, ya ha habido reacciones de todo tipo a las palabras de la hija de Rocío Jurado. La primera fue la reacción de Ana María Aldón ante las declaraciones de Carrasco sobre Ortega Cano, más tarde Amador Mohedano respondió a algunas de las declaraciones, y ahora le toca el turno a Rosa Benito quien ha tomado medidas después de haber sido mencionada en estas dos primeras entregas. Y es que precisamente la ex de Amador ha sido una de las más beligerantes con Rocío durante la primera etapa de esta docuserie por lo que no le ha hecho falta más que dos episodios para tomar esta decisión.

Durante el debate y la docuserie, el nombre de Rosa Benito apareció en varias ocasiones, lo que tuvo su repercusión en redes sociales. Ante el gran revuelo y las menciones de todo tipo que ha recibido por todas partes, Rosa Benito ha tomado la decisión de apartarse delas redes sociales por ahora. "Quiero dar las gracias por el apoyo recibido a causa de las palabras de CF hacia mi persona, estoy súper orgullosa de ser mujer, de ser libre y hacer lo que me dé la real gana y haber conseguido todo lo que tengo. Dejo Twitter por un tiempo pero no sin volver a darlos gracias, un millón de gracias".

Una decisión marcada, sobre todo, después de que Carlos Ferrando la llamara "loba" por, según él, interponerse en la relación de Amador con otra mujer con la que tenía planes de matrimonio. "Amador ha hecho con su vida lo que ha querido, se iba a casar con una señora y al final no. Creo que hablar de Rosa Benito como loba... Vamos a dejar a los animales a parte, a las personas por un lado y a las mujeres por otro", le reprochaba Paloma García-Pelayo. "Tomaré medidas legales a lo que está diciendo este señor", anunciaba Benito segundo antes de que publicar su intención de dejar las redes.



