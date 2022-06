Marta López Álamo está disfrutando en estos momentos de viaje en las playas de Ibiza. La influencer está de viaje de trabajo compartiendo cada segundo de su estancia en la isla junto a amigas con las que incluso se ha puesto a entrenar cada mañana, haciendo ejercicios de yoga conjuntos en el patio del resort en el que está disfrutando de este descanso. Sin embargo, el estado de ira de su novio, Kiko Matamoros, en 'Supervivientes' y las constantes broncas que está protagonizando, le han aguado las vacaciones.

Kiko tuvo un enfrentamiento con Mariana, de quien dice estar decepcionado, que empezaba en la prueba semanal y que duró hasta las nominaciones donde el colaborador de 'Sálvame' y su compañera tuvieron una gran bronca en la que llegó a insultar al pueblo venezolano, teniendo que pedir disculpas finalmente por sus palabras cuando se encontraba en la Palapa. "Perdón porque he tenido una tarde muy desafortunada", explicaba Kiko a Jorge Javier, quien defendía a Venezuela en un discurso aplaudido.

"Cualquiera puede tener una tarde mala, él pidió perdón, yo también pedí perdón", explicaba Marta López Álamo sobre su novio en un directo en el 'Sábado Deluxe' con Jorge Javier. "Su discurso no iba para nada en la rama xenófoba como dijiste, sí pudo tener un tinte xenófobo lo cual no es propio de él, por lo cual pidió perdón y todos nos sorprendimos", aseguraba, añadiendo que él lo hizo por unas declaraciones de Mariana en las que "criticaba a España por salvar a ese personaje, lo cual no justifica las palabras de Kiko".

A pesar de esta crítica, la defensora de Kiko Matamoros en el plató ha sufrido una oleada de críticas e insultos en redes sociales que ha aprovechado para denunciar. "Creo que no hay que lapidar a nadie ni insultar, ni insultarme a mi, no por vosotros sino por lo que ha habido en redes; por un comentario que hizo sin ninguna maldad. Se le fue de madre y él lo reconoció. Se equivocó, se reconoce, se pide perdón y ya está".

No obstante, Marta ha reiterado que "ni todos somos santos ni todos el diablo" puesto que "parece que Kiko como grita se le oye más, pero aquí Mariana también le ha dicho cosas, Desy también...", señalando que todos han tenido sus broncas y críticas hacia la mayor parte de los concursantes debido a la tensión del juego. Por otro lado, sí que ha matizado que si la organización ve necesaria una sanción por sus palabras tanto ella como, supone, el propio Kiko, lo verán bien.

