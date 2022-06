Rocío Crusset ha fijado su residencia en la ciudad de Nueva York, donde trabaja como modelo, una profesión que compaginaba con sus estudios en la prestigiosa escuela de diseño Parsons. Ahora, recién licenciada, la hija de Carlos Herrera y Mariló Montero ha regresado a España. Aquí está disfrutando al máximo de su estancia en su país natal y sobre de su ciudad favorita, Sevilla. Y este sábado ha tenido el honor de convertirse en dama de honor de la boda de su gran amiga, Marta Moeckel, hija del abogado Joaquín Moeckel, abogado de los hermanos Rivera en sus problemas judiciales con Isabel Pantoja.

Al enlace, celebrado en la capital andaluza, también también acudió el novio de Rocío, Maggio Cipriani, su madre Mariló Montero y su hermano Alberto Herrera.

Gtres

La joven no se quería perder la boda de su amiga de la infancia y para la ocasión arriesgó apostando por un vestido negro. Un vestido con cuello halter hasta los tobillos que ha combinado con un sencillo bolso de mano también en negro y unas sandalias de plataformas en plateado. Rocío Crusset ha completado su look con un moño bajo, pendiente de lágrimas y un maquillaje muy natural.

Gtres

Mariló Montero se decantó por un llamativo vestido estampado con mangas abullonadas de Teté by Odette. La presentadora ha completado su look con sandalias rojas y joyas de la marca de su hija Crusset.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El conocido abogado Joaquín Moeckel llevaba a su hija del brazo y vestía con el uniforme del ejército, ya que además de jurista también es alférez y posee la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco.

Gtres

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io