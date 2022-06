Kike Calleja se pone a punto para su boda con Raquel Abad. El próximo 8 de julio, el reportero de 'Sálvame' y su chica se darán el 'sí, quiero' en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, y cuentan los días para la llegada de su enlace. Si hace una semana, Kike y Raquel celebraron su despedida de solteros rodeados de amigos como Terelu Campos o Alejandra Rubio, ahora el periodista ha comenzado su puesta a punto para el gran día.

Como él mismo ha revelado a través de su perfil de Instagram, Kike Calleja ha visitado una clínica estética en Madrid para prepararse para su boda. El periodista se ha puesto en manos del doctor José Manuel Gómez Villar, de la clínica Livet, para su puesta a punto. El periodista, al igual que otros famosos que se han realizado retoques estéticos, recurren a cirugías o tratamientos para verse mejor y sentirse bien con un mismo.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Aunque el colaborador de 'Sálvame' no ha revelado qué tratamientos se ha hecho para su boda, hace unos meses desveló que se había inyectado ácido hialurónico y bótox para eliminar arrugas. Además, reconoció otros retoques: "Me puse carillas en los dientes, me puse un injerto capilar porque estaba perdiendo pelo...", aseguraba. Ahora, se pone a punto para su gran día con Raquel Abad que se celebrará el próximo 8 de julio. La pareja celebrará su enlace en la finca 'El Jaral de la Mira', de Mario Sandoval, y lo harán ante unos 200 invitados entre los que estarán las hermanas Campos, Terelu, que como Kike es amante de los retoques estéticos, y Carmen Borrego, o Marta López. La pareja está deseando formalizar su unión y celebrarlo con los suyos.

Gtres

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io