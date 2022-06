Nacho Palau no está en su mejor momento en 'Supervivientes', y es que, a pesar de que no con todos sus compañeros empezaba con buen pie, el avance del concurso y el hecho de que cada vez se hace más cuesta arriba cuando llevan ya más de dos meses perdidos en Honduras está haciendo que su personalidad cambie a pasos agigantados. El hambre (ha llegado a comerse una tarántula), el frío o los roces de la convivencia son parte del reality, y mientras unos lo llevan mejor que otros, quienes lo llevan mal al final lo pasan peor... y eso parece que le ha costado la nominación a Nacho estos días.

El ex de Miguel Bosé ha tenido roces con varios de sus compañeros, pero lo peor de su concurso ha sido enterarse de lo que piensan muchos de ellos: fue la pasada noche de San Juan cuando decidieron escribir en papeles lo que pensaban los unos de los otros... y, sin duda, Nacho fue el peor parado: "Ansioso, gruñón, mezquino, su falsedad, egoísta, mal compañero, mal superviviente, cómo se dirige a los compañeros" fueron algunas de las perlas que pudo leer sobre sí mismo, lo cual le hizo pararse a pensar y recapacitar: "No me voy a quedar con ninguna. Seguramente es posible que haya dado esa imagen, me da pena que sea tan así. Es un concurso, un concurso extremo, aquí se pasa mucho. Hay unos que lo pasarán menos mal y otros más porque estamos más solos", se excusó, dolido.

De hecho, tan mal le sentó saber lo que opinaban sus compañeros de reality que hasta pareció estar a punto de tirar la toalla: "Estamos en la recta final y te cansas. No sé si quiero seguir luchando, echo mucho de menos a mis hijos". ¿Se está planteando abandonar cuando sólo quedan unas semanas de concurso?

La visita de su sobrino Yago, sin embargo, consiguió levantarle mucho el ánimo en los peores días de convivencia, y es que se ve ya con un pie de vuelta en España, pero se quedó más tranquilo sabiendo que por televisión su imagen como concursante es mucho mejor y decidió quedarse con todos los mensajes que le había llevado Yago: "Que mis hijos están muy orgullosos de mi, que mi madre está bien. Me gusta que me diga que se me está viendo bien, (porque) no me gusta que se me vea gruñón y ansioso. Verlo aquí es una pasada, me ha dado mucho chute de energía", dijo emocionado.

