Nacho Palau ha confesado, en 'Supervivientes', que sigue queriendo a Miguel Bosé. Ha sido en una conversación con su compañera Ana Luque cuando el valenciano se ha sincerado sobre su relación con el cantante. "Yo he estado enamorado hasta las trancas, no: lo siguiente. Miguel ha sido divertidísimo, de todo, lo más. Es de las personas que más quiero en el mundo, no quiero que sufra, quiero que le vaya todo bien". Sus palabras sorprendían a la malagueña, que le señalaba: "Lo dices todavía en presente. Te veo enamorado". A lo que él contestaba: "No, no... todo el mundo me pregunta qué le ha pasado a Miguel".



Nacho también ha recordado el papel de Miguel Bosé como padre y solo tiene buenas palabras para su expareja. "Era estupendo, lo hacía todo de puta madre. Ha sido muy divertido porque cuando dos empezaban a caminar, otros empezaban a gatear. Yo era más de tirarme al suelo, de brincar, de hacer la voltereta. Miguel se lo ha currado como un campeón. Ha sido un tío que se lo ha currado todo".

Captura TV

No es la primera vez que el concursante habla de su expareja en el reality. "Cuando lo conocí él tenía 37 años y yo 19, yo me fui de casa en ese momento y he estado 20 años con él, por lo que he estado más con él que con mi propia familia", recordó sobre los inicios de su relación. Sin embargo sobre su ruptura fue más escueto: "Aunque las cosas las veas venir, yo esperaba que me protegiera, que no acabaran las cosas como acabaron". Sin querer entrar en detalles sobre lo que ocurrió, algo que sí hizo en una entrevista en exclusiva con DIEZ MINUTOS.

De hecho también le ha dicho a su compañera que espera que la relación con el cantante mejores.La convesasión con Ana Luque ha acabado cuando Nacho ha mandado un beso a Miguel Bosé, pero antes también hubo un dardo. Recordándole al cantante que son cuatro los hijos que tienen en común. "Son cuatro, son una pandilla", ha dicho en referencia a sus cuatro hijos.Esta conversación tuvo lugar unos días después de que Miguel Bosé compartiese una foto con sus hijos biológicos ciudad en la que reside desde hace casi cuatro años. Una instantánea en la que no aparecen, hijos biológicos de Nacho Palau.