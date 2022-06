Nacho Palau ha podido recibir, por fin, su ansiada visita en 'Supervivientes'. Los Cayos Cochinos han visto, de nuevo, un emocionante reencuentro de familiares, y después de la visita de Arelys a su hijo, Yulen, y a Anabel Pantoja, fue el turno de Nacho con un ser querido a quien tenía muchas ganas de abrazar... aunque casi se queda sin esa visita, y es que unos huevos fritos con patatas se interpusieron en su camino: Lara Álvarez le dio a elegir entre comida o una recompensa secreta, pero el ex de Miguel Bosé consiguió vencer a su hambre (aunque ha llegado a comerse una tarántula) y descubrir que bajo la caja de madera se encontraba su sobrino Yago.

Nacho no pudo evitar ponerse a sollozar cuando le vio, y es que le parecía increíble que su sobrino hubiese viajado desde España más de 8.000 kilómetros para verle unos instantes, pero allí estaba Yago, dispuesto a subirle la moral a su tío, darle ese abrazo que tanto necesitaba y consolarle tras llevar semanas soportando hambre, calurosos días, frías noches, pruebas de lo más duras y tensión con sus compañeros, que le ha valido la nominación esta semana.

@palau_nacho renuncia a los huevos fritos y a las verduras, y sin saberlo, elige ver a su sobrino Yago ❤



🌴 #ConexiónHonduras10

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/0P2rjPxcaF — Supervivientes (@Supervivientes) June 26, 2022

"Es un chute de energía porque es un concurso difícil, me ha cambiado mucho la situación, se rompió mi grupo, estaba muy cómodo, luego pasé a otro... sí es difícil. Es muy duro, psicológicamente también, hay días que aguantas, pero...", explicaba Nacho después de vivir esa visita que le ha dado algo más de fuerzas para poder continuar sabiendo que todo en España está bien, y se ha quedado con todos los mensajes que le ha llevado Yago desde España: "Que mis hijos están muy orgullosos de mi, que mi madre está bien. Me gusta que me diga que se me está viendo bien, (porque) no me gusta que se me vea gruñón y ansioso. Verlo aquí es una pasada, me ha dado mucho chute".

Precisamente esa energía es la que Nacho ya estaba necesitando cuando han pasado los dos meses de concurso y la cosa se pone cada vez más cuesta arriba: "Pienso mucho en mis nanos, hay mucho machaque, no me gustó nada la bronca con Kiko, ahí es donde me empecé a dar cuenta de que es un concurso. No he sabido llevarlo muy bien, no he sido muy yo, me pesa porque ni soy falso, ni chungo, ni soy nada de nada", confesó.

