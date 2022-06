Isa Pantoja está viviendo un momento agridulce y es que, a pesar de que la relación con su hermano parece cada vez más lejos de poder solucionarse, lo cierto es que en el terreno profesional no le puede ir mejor. La colaboradora ha conseguido conquistar a todos con su trabajo en 'El Programa de Ana Rosa', donde sus compañeros no han dudado en felicitarle por su forma de hablar y expresarse. Sin duda, unas cualidades que han provocado que desde 'Sálvame' decidan hacerle también una oferta de trabajo.

Kiko Hernández ha sido el primero que ha querido atreverse a preguntarle si estaría dispuesta a trabajar con ellos durante una conexión que ha hecho Isa Pantoja en directo con el programa. "Me encanta cómo hablas, ¿por qué no vienes de colaboradora?", le ha indicado sin rondeos esperando convencer a la hija de Isabel Pantoja de que diese un paso más en su carrera televisiva.

En esos momentos, Isa Pantoja ha sorprendido reconociendo que estaría encantada de poder ir allí para comentar todo lo que está sucediendo con su prima en 'Supervivientes' en persona. "Lunes, miércoles y viernes, Isa Pantoja nueva colaboradora de 'Sálvame'", ha anunciado Adela González mientras la hermana de Kiko Rivera no podía dejar de reír. Sin embargo, parece que ella no lo ve del todo claro, y es que siente que al no vivir en Madrid será muy difícil para ella cumplir con esos horarios. Además, teniendo en cuenta que también acude al plató de 'Supervivientes' para defender a su prima y su trabajo en 'El Programa de Ana Rosa'.

¿Irá finalmente al programa como colaboradora algunos días de la semana? Descubre cómo ha sido este momento y cómo ha reaccionado ella haciendo click en el vídeo de arriba.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io