Isa Pantoja desvela por qué todavía no está preparada para perdonar a su hermano, Kiko Rivera. El pasado fin de semana, el DJ ofreció una entrevista en 'Sábado Deluxe' donde aseguró que se sentía solo y que echaba de menos a su familia de sangre. "Yo hoy vengo en son de paz y quiero, que aunque no vuelva a ser lo mismo, poder reparar las cosas... De lo que estoy seguro es de que quiero a mi hermana, a mi sobrino y a mi madre" decía y, cuando supo que su hermana estaba llegando a Telecinco para participar en el debate de 'Supervivientes', intentó acercarse a ella aunque Isa Pantoja protagonizó una huida y no quiso salir del coche para ver a su hermano. "La entiendo pero se me hacía difícil estar aquí a 300 metros y no hacer nada" decía el DJ mientras que la novia de Asraf Beno pedía que se respetara su decisión. "Si él lo respeta espero que también lo respetéis los demás, no voy a participar con una persona que habla mal de las mujeres", decía.

48 horas después, Isa Pantoja ha conectado con 'El programa de Ana Rosa' para revelar cómo se encuentra después de las palabras de su hermano. Mientras que su novio, Asraf Beno, aseguró en 'Viva la vida' que él no perdonará a Kiko Rivera, la hija de Isabel Pantoja explica cómo vivió el encuentro fallido con su hermano. "Sabía que me iban a intentar convencer pero no que él fuera a venir. El me escribió días después de que pasase todo. Además, él intentó entrar por teléfono aquí y yo pedí que no, que me diesen mi tiempo y me lo dieron", dijo. "Yo no quería verlo porque es una persona que quiero y no sé cómo reaccionaría, quería irme para no tener contacto con él", contó.

Telecinco

"Sabía que iba a pedir perdón y mostrarse arrepentido, es una manera de hacer saber que quiere cambiar y seguir en la tele", aseguraba la joven mientras afirmaba no tener claras las intenciones del DJ. "No sé hasta qué punto es verdad o mentira, lo ha hecho público, pero tarde... sigo sin ver que reconozca que lo que hizo en ese momento estuvo mal" y añadió: "Hoy es esto y mañana no sé qué va a ser, esto se repite..."

Isa Pantoja ha reconocido que su hermano le envió mensajes y la llamó pero que ella no está preparada para hablar con él y que no sabe cómo habría reaccionado si entonces, hubiera ido a su casa de Jerez, cosa que Kiko no ha hecho. "A lo mejor antes puede ser que sí. Por mucho que no quiera hablar con él no sé cómo habría reaccionado porque fue grave lo que dijo y lo que hizo. A lo mejor hubiera entrado. Ahora mismo si lo has hecho en plató y cobrando, irías a su casa le decían pero yo no necesito que venga probarme nada, necesito tiempo. Él me respetó y espero que lo siga haciendo", afirmó.

Telecinco

Isa también ha aclarado si su madre, Isabel Pantoja, vio la entrevista de Kiko Rivera. "No la vio mi madre la entrevista y sobre eso que dijo que no puede ver a mi madre, Cantora es la casa de mi madre y de mi hermano. Cuando quieres ver a una persona tienes que poder ir a verla sin cruzarse con mi tío pero la situación es ésta y no es justificación para no ir, entrar puede entrar y nadie le va a cerrar la puerta", comentó.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io