dijo 'sí' a participar en el festival de música '', y aunque se las prometía muy felices actuando junto a una icónica colaboradora, Lydia Lozano , las críticas también la han acompañado tras entonar en su actuación los acordes de su mítica canción, una de sus primeros 'hits' cuando salió de la academia de 'Operación Triunfo'. La cantante ya no se calla nada, y tras haber tenido que leer losque algunos 'haters le han dedicado a través de las redes sociales,

Harta de que cada paso que da sea motivo para criticarla por no haber brillado lo que debería, a sabiendas de que Lydia Lozano no sabe cantar, o por prestarse a lo que algunos han calificado como 'circo', ha estallado: "¡A ver si les queda claro a algunos! No me importa una mierda, hablando mal y pronto, vuestra opinión de nada sobre mi vida y mis decisiones", ha dejado claro, para luego especificar que ya es mayorcita para decidir con todas las consecuencias: "¡Que voy a cumplir 40 años y ya tengo el coño pelao!".

Su actuación, sin embargo, y a pesar de que acabaron ganando Kiko Hernández y Karina en la segunda noche de actuaciones, fue una de las más aplaudidas en el plató de 'Sálvame'. Tanto los colaboradores, como el público y hasta el jurado lo dieron todo cantando el 'hit' de Soraya, y a pesar de que a Lydia se le olvidó la letra en numerosas ocasiones y hasta se quedó sin aire de tanto brincar y menear la peluca, lo que está claro es que se lo pasó estupendamente, que al final era lo que se pretendía con este festival. Te contamos también cómo fue la primera noche de actuaciones del 'Sálvame Mediafest'.

De hecho, al final de la actuación, que salvaron el buen hacer de Soraya y el buen rollo que desprendía Lydia, la colaboradora puso a todo el mundo en pie dedicándole la canción a su marido, Charly, mientras todos le pedían a voz en grito que se bailara su mítico chuminero:

