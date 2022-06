Carmen Alcayde se ha convertido en la ganadora de la primera edición del 'Sálvame Mediafest'. En total, han sido doce las actuaciones que ha habido en esta competición en la que hemos podido ver cantar a colaboradores de 'Sálvame' como Kiko Matamoros, Lydia Lozano o Carmen Borrego. Además, en este festival también ha participado Rocío Carrasco, que ha sorprendido con la canción que ha interpretado junto a Henry Méndez. Sin embargo, aunque todos han intentado dar lo mejor de sí mismos, ha sido Carmen la que ha logrado alzarse con el triunfo.

La colaboradora ha interpretado la canción de 'Mami' junto a la rapera Ptazeta. Una actuación que ha dejado a todos muy sorprendidos y con la que ha conseguido arrasar. De hecho, ha logrado hacerse el triunfo al conseguir llevarse la mayor puntuación tanto del público como del jurado, y es que parece que todos tenían claro que ella era la gran vencedora de la noche.

Para Carmen Alcayde este ha sido un momento muy especial y es que ha reconocido que a ella la canción que ha interpretado significa mucho por el gran mensaje que intenta transmitir de igualdad. "Esta es la vida que quiero que mis hijos hereden, de libertad, de talento y de respeto por los demás", decía nada más terminar su actuación visiblemente emocionada.

Sin duda, unas palabras que han provocado que las redes sociales se vuelquen con ella asegurando que con su actuación había logrado convertirse en la reina de la noche, y es que ha sorprendido mucho a todos.

Lo cierto es que la colaboradora lo ha dado todo en el escenario ofreciendo sus mejores pasos de baile y mostrando tener una gran complicidad con la cantante, a la que no ha dudado en agradecerle en más de una ocasión toda la ayuda que le ha brindado para poder hacer una gran actuación, y es que ambas han conseguido hacer muy buen equipo.

