Claudia Osborne ha dado a luz a su primera hija, Micaela. Sin duda, una gran noticia para toda la familia que ha provocado que ya comience a tener las primeras visitas en en la clínica Ruber Internacional de Madrid, donde ha dado a luz. El primero en llegar ha sido su padre, Bertín Osborne, que ha acudido acompañado de su hijo Carlos para conocer a su séptima nieta. Un momento muy emocionante en el que se le ha podido ver muy feliz.

Tras esto, el presentador ha salido visiblemente contento momentos antes de que Fabiola Martínez llegase al hospital. Lo cierto es que a pesar de que la pareja terminó su relación, la venezolana sigue teniendo una gran relación con todos ellos, y es que ya han dejado claro en más de una ocasión que a pesar de que las cosas entre ellos no saliesen como esperaban siguen siendo una familia. Ahora, poco después de sorprender desvelando si estaría dispuesta a regresar con Bertín Osborne, Fabiola ha reaparecido para conocer a la hija de Claudia.

La venezolana ha llegado muy emocionada y con muchas ganas de entrar para conocer a la pequeña. Vestida con una falda larga, una camiseta blanca y gafas de sol, Fabiola Martínez ha llegado con un regalo y es que parece que ella ya tiene claro qué regalos hacer a un bebé recién nacido, por lo que no ha dudado en dárselo.

A la salida del hospital se le ha podido ver acompañada de su hijo Carlos, que a pesar de haber llegado con su padre ha terminado saliendo junto a ella. En esos momentos Fabiola no ha dudado en pararse con los medios de comunicación para desvelar cómo ha visto a Micaela. "Muy bonita, muy sana y muy bien todo", ha indicado dejando claro que todos están perfectos tras la llegada de la pequeña.

De esta forma, la pareja de Bertín Osborne ha confirmado que todo está perfecto, y es que la familia no puede estar más feliz con la llegada de un nuevo miembro. Un momento muy especial en el que Claudia ha estado acompañada de sus seres queridos.

