La familia Osborne está de enhorabuena. La hija de Bertín Osborne, Claudia, ha dado la bienvenida a su primera hija, Micaela, en la clínica Ruber Internacional de Madrid. La ‘coach’ y José Entrecanales se han convertido en padres primerizos. Un momento muy especial que se produce después de que en octubre de 2021 decidiesen darse el 'sí, quiero'. Para el presentador, esta es ya su séptima nieta y en cuanto se ha enterado de la noticia no ha dudado en ir a verla al hospital acompañado de su hijo Carlos.

Bertín Osborne ya mostró su emoción al conocer que hija había escogido llamar a su pequeña con su segundo nombre, y es que en realidad ella se llama Claudia Micaela. Sin duda, una opción que al cantante le pareció de lo más acertada. Ahora, visiblemente feliz y emocionado se ha acercado al hospital para estar junto a ellas y poder conocer a su esperada nieta.

Gtres

Hasta el lugar también se ha acercado Fabiola Martínez. Lo cierto es que a pesar de que su relación con Bertín Osborne ha llegado a su final, ellos siempre han dejado claro que siguen siendo una familia. La ex pareja del presentador tiene una relación muy estrecha con todas sus hijas y por eso no ha dudado en estar presente en este día tan especial para Claudia para felicitarle y conocer a la pequeña. Un momento para el que seguro que le será muy útil saber qué regalos hacer a un bebé recién nacido para llevárselo.

Antes de su esperada llegada al mundo, la hija de Bertín Osborne decidió dedicarle una emotiva carta al bebé con la que mostraba lo emocionada e ilusionada que estaba con su llegada, relatando las cosas que esperaba que a su pequeña siempre se le quedasen guardadas en su memoria. De momento, Claudia ya tiene claro que su lugar favorito del mundo es el cuarto de la pequeña Micaela. "Ya me vengo todos los días y me siento un ratito aquí. En su cuartito. Imaginando el día que llegue", desvelaba días antes de dar a luz.

Gtres

Lo cierto es que al principio del embarazo no llegó a pasarlo del todo bien debido a los típicos síntomas propios de la gestación. Sin embargo, poco a poco comenzó a encontrarse mucho mejor desvelando que no ha tenido ningún antojo e incluso durante estos meses le hemos podido ver muy feliz debutando en televisión junto a su padre. Ahora, comienza esta nueva aventura como madre primeriza rodeada de sus seres queridos.

