A Fabiola Martínez se le caracteriza por ser natural y sincera cuando le preguntan por su vida. Desde que se separó de Bertín Osborne, son muchas las declaraciones que la venezolana ha hecho al respecto dejando claro el cariño que le guarda y a la vez lo que no soportaba más de su relación. ¿Le daría una segunda oportunidad al presentador? Fabiola ha sido muy sincera ante esa pregunta y contestaba: "La puerta nunca estará cerrada, es el padre de mis hijos. Si no, nos hubiésemos divorciado", comenta.

Fabiola y Bertín mantienen una magnífica relación tanto por los años que pasaron juntos como por sus hijos: "Nunca se sabe, pero en mi caso, estamos bien así los dos", aclaraba la modelo. ¿Y cómo se encuentra con su nueva vida Fabiola Martínez? "Ahora estoy bien, disfrutando, recuperando amigos, haciendo planes y no estoy cerrada al amor pero tampoco estoy buscando. "Me lo paso fenomenal conmigo misma y no quiero complicaciones. Bastante tengo con sacar tiempo para mí como para empezar a compartirlo con una persona", dejando claro que por ahora quiere estar tranquila.

Gtres

La modelo, a parte de estar disfrutando de su nueva vida, está centrada en sus hijos que es lo que más le ha importado siempre. En mayo, la ex de Bertín Osborne acudía al programa 'Los miedos de…' en Cuatro y se enfrentaba a uno de sus grandes miedos: el agua. "El no poder hacer con mi hijo Kike una terapia que nos habían ofrecido cuando él era pequeño. El no poder hacerla para mí fue muy frustrante", contaba muy emocionada la modelo.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io