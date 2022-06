Desde que Anabel Pantoja puso rumbo a Honduras, Omar Sánchez ha estado reaccionando a través de sus redes sociales a todo lo que estaba sucediendo con ella en el concurso. En un primer momento, el canario no dudaba en mostrarle su apoyo haciendo ver lo orgulloso que se sentía de ella por cómo lo estaba haciendo. Sin embargo, tras ver el gran acercamiento que está teniendo con Yulen Pereira, comenzó a compartir unos enigmáticos mensajes con los que dejaba claro que no le estaba sentando nada bien.

Ahora, tras ver el apasionado beso que se han dado bajo la manta la colaboradora y el esgrimista, Omar Sánchez ha vuelto a compartir un mensaje que ha creado una gran incógnita sobre a lo que se puede referir. "A veces, lo mejor que puedes hacer es mantener la boca cerrada y los ojos abiertos. La verdad siempre sale al final", ha escrito junto a unos emoticonos guiñando un ojo y otro aplaudiendo.

Telecinco

Lo cierto es que este beso se ha podido ver después de que la madre de Yulen Pereira dejase claro en 'Sábado Deluxe' que no creía que su hijo fuese a tener nada con Anabel Pantoja, aclarando cuáles son sus verdaderas intenciones. Unas declaraciones que se unen a las sospechas de Kiko Matamoros sobre el esgrimista, y es que parece que el colaborador no cree que Yulen tenga verdaderos sentimientos por su compañera, algo que ya le ha transmitido a ella aconsejándole que vaya con cuidado.

Por su parte, Omar Sánchez parece haber retomado su vida tras reconocer que antes de que Anabel Pantoja pusiese rumbo a Honduras hicieron vida de pareja. Unas declaraciones con las que dejó claro que le estaba doliendo mucho verle tan cercana a Yulen Pereira, aunque reconociendo que estaba en todo su derecho de poder hacerlo. Ahora, con este mensaje parece que ha optado por volver a guardar silencio mientras espera a ver cómo acaba esta relación que parece estar surgiendo entre la sobrina de Isabel Pantoja y el deportista.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io