María Teresa Campos siempre ha tenido una relación muy especial con Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado se convirtió en una hija más tras la muerte de 'La más grande' y aunque ahora su relación no pase por el mejor momento, tal y como confesó la periodista hace tan solo unas semanas en una entrevista con Kiko Hernández a la revista DIEZ MINUTOS. Pero antes de que su relación se enfriase se grabó la segunda parte de la serie documental de la hija de Rocío Jurado y María Teresa vio cumplido su sueño de volver a la televisión. En la nueva entrega de 'En el nombre de Rocío', María Teresa Campos ha desvelado el verdadero motivo que la llevó a contratar a Rocío Carrasco para su programa.

Y aunque todo el mundo pueda pensar que la veterana periodista podría haber contratado a la ex de Antonio David Flores por ser hija de Rocío Jurado, pero no fue así sino por otro motivo de peso. "Mucha gente creerá que la contraté por ser la hija de Rocío Jurado. Fue porque casa año ella metía una novedad en el programa para salir en las revistas. Y fue entonces cuando recordó un programa que hacía "una chica" con el padre Apeles y dije " a mí la que me gusta es ella y la llamé", ha explicado la madre de Terelu Campos durante la nueva entrega de la docuserie de Rocío Carrasco.

La madre de Carmen Borrego ha querido dejar claro que ningún momento contrató a la hija de Rocío Jurado por su relación con su madre, sino que sus intereses iban por el lado profesional. Y es que, después de confiar en ella para una de sus primeras oportunidades en televisión, Rocío Carrasco desarrolló una amplia carrera en la pequeña pantalla.

