Rosa Benito ha sido la protagonista del último programa de 'Déjate querer'. La 'cuñadísima' de Rocío Jurado protagonizaba un reencuentro con su ex marido, Amador Mohedano, a quien no veía desde hace 8 años. En el plató, la expareja repasó su historia de amor y se mostró de lo más cariñosa y compenetrada a pesar de todo el tiempo que no se habían visto, una actitud que ha dejado sorprendido a todo el mundo, más si cabe cuando hacía tan solo unos meses que ambos se evitaban en las instalaciones de Telecinco cuando Amador salía y Rosa entraba sin que se quisieran ni saludar. El sábado, sin embargo, se escenificó un acercamiento que terminó con un cariñoso beso en los labios de Rosa que sorprendió incluso al propio Amador. Un beso que hoy la propia Rosa Benito ha compartido en sus redes sociales con un importante mensaje.

"Por ellos, por mis hijos, mis nietos y por nosotros mismos!!!", escribía la exmujer de Amador Mohedano junto a un vídeo en el que se puede ver el momento del beso y un texto muy significativo: "Después de la lluvia, un arcoiris; después de la tormenta, la calma; y después de un final, un nuevo comienzo. El corazón ama, la mente perdona y el tiempo aconseja".

Se trata de las primeras palabras de Rosa Benito después de la sorpresa recibida en el plató y de que dejará la puerta abierta a tomar un "arrocito" en la finca de Chipiona de su ex. Unas declaraciones que personalidades tan dispares como Amor Romeira, Amaia Montero, Marisa Jara o Cristina Cifuentes, compañera de Rosa en 'Ya son las ocho', han aplaudido, aunque Alejandra Rubio ha puesto en duda esta reconciliación: "es el ejemplo de que la familia Mohedano mediática quiere estar unida contra Rocío Carrasco".

Una de sus cinco hijos en común, Chayo Mohedano, también ha compartido las imágenes con unas : "El programa me invitó para terminar este programa cantándoles …una sorpresa para los dos y me hubiera encantado estar, pero las circunstancias y el trabajo no me lo permitieron. Os adoro y estoy muy orgullosa de vosotros !! Os quiero muchísimo. Viva el amor y las historias de verdad", ha escrito.

