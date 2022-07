Por mucho que José Ortega Cano y Ana María Aldón se empeñan en dar imagen públicamente de que su relación está fortalecida, con declaraciones en directo en las que se declaran un fuerte amor, las imágenes de su día a día que trascienden a los medios parecen decir todo lo contrario. Y es que la pareja podría estar viviendo una de sus peores crisis, hasta el punto de estar evitando coincidir en su casa familiar. Una situación que podría haberse desencadenado después de la espantada de Ana María que preocupó (y mucho) a sus compañeros de 'Viva la vida', que montaron todo un dispositivo para conocer dónde se encontraba la diseñadora. Así al menos lo ha parecido esta tarde cuando han sido captados saliendo y entrando en la casa sin cruzarse.

Socalité

Un equipo de 'Socialité' se ha apostado en la puerta de la casa familiar de Ortega Cano y Aldón y han podido comprobar cómo el diestro llegaba apenas a las cuatro de la tarde mientras que a las 16.30h salía del domicilio familiar despidiéndose emocionado de su hijo y de la persona de confianza a las puertas de la casa. Una escena que sorprendió a los periodistas puesto que "sabía que le estaban grabando" y por el momento en el que se daba, y es que una hora exacta después a la que se veía era a Ana María, quien llegaba al domicilio en coche después de su viaje sorpresa a El Rocío. Una estampa que parece indicar que se están evitando y que la tensión entre el matrimonio aún se mantiene. Según el programa, el entorno más cercano de la diseñadora desconocía que ella había vuelto a su casa puesto que pensaban que se quedaría unos día más fuera.

