Ana María Aldón y José Ortega Cano están viviendo un momento complicado en su relación. Las declaraciones que la colaboradora ha hecho sobre Gloria Camila y su familia, que terminó provocando un conflicto entre ellas, unidas a las 'pullas' de Gema Aldón, hija de la mujer del ex torero, han provocado que todas las miradas estén puestos en ellos. Ahora, ambos han reaparecido juntos montados en un coche, mostrando que siguen estando unidos pese a todo lo que se ha dicho sobre su relación.

Sin duda, una imagen muy significativa, ya que se ha producido justo después de que Carmen Borrego asegurase en 'Sálvame' que había tenido la oportunidad de hablar con Ana María Aldón y estaba muy preocupada por ella, ya que la encontró completamente derrumbada y cansada por todo lo que estaba sucediendo.

Gtres

Una noticia que se ha dado a conocer después de que Ortega Cano decidiese intervenir en directo en el programa de 'Ya son las ocho' para darle un toque de atención tanto a su hija como a Ana María Aldón, y es que ha reconocido que está "cansado" de todos los conflictos en los que se está viendo envuelto en este último tiempo.

Durante esta reaparición que han hecho ambos han preferido no hacer ningún tipo de relación sobre cómo se encuentran. Un momento en el que la pareja se ha mostrado muy seria sin querer pararse con los medios de comunicación.

Gtres

Lo cierto es que Ana María Aldón ya reconoció en el pasado que su marido y ella habían pasado por una crisis, y es que no se sentía suficientemente valorada. Un problema que parecía que ya estaba solucionado y que ahora podría haber vuelto a resurgir después de la polémica que la colaboradora ha protagonizado con Gloria Camila.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io