Ana María Aldón preocupa por su repentina "desaparición": ¿dónde está?

Ana María Aldón sigue sin dar señales de vida. La mujer de José Ortega Cano apagó su teléfono móvil el pasado miércoles y puso rumbo a Andalucía sin avisar ni siquiera al programa donde colabora, 'Viva la vida', quienes comunicaban preocupados el pasado sábado la situación que estaban viviendo. “No sabemos nada de ella, no hemos podido hablar directamente con ella”, confesaba Emma García quien destacaba que “ha tocado fondo, no puede más”. Una situación que llegaba después de la llamada de Ortega Cano a Ya son las ocho.

La preocupación ha llevado al equipo del programa a investigar qué es lo que ha sido de Ana María, encontrando indicios primero de que podría haberse ido a Rota con su familia, y donde se la vio el sábado. En Costa Ballena, se ha dejado arropar por su familia, pero únicamente unas horas porque no tardaban en perderla la pista sin saber adónde se dirigía, hasta unas horas después cuando José Antonio Avilés recibía unas fotografías primero y la redacción del programa una confirmación verbal después: se dirigía al Rocío.

Gtres

“Está con amigos muy íntimos, pero no en ambiente festivalero”, ha señalado Emma García. Pero la gran pregunta en el plató era clara: ¿Conoce José Ortega Cano dónde está? Aunque todo parecía indicar que no, las revelaciones a lo largo de la tarde han mostrado que el marido de Ana María conoce los detalles de lo que le ha ocurrido a su mujer puesto que el matrimonio de amigos que la acompaña, son íntimos amigos también del maestro. Además, Ana María no está sola en el Rocío, sino que ha coincidido con Gloria Camila, quien ha compartido fotografías en Instagram. "Hay compañeros que están allí trabajando que han visto que están las dos, pero no juntas, y hay mucho morbo por saber qué pasa", explicaban en el programa.

Y es que, parece ser que el viaje estaba programado, sin embargo, un encontronazo con Gloria Camila y José Ortega Cano precipitó que se fuera antes de lo previsto, el día después de dejarse ver en familia, y que no la diera tiempo a avisar a la dirección del programa, a la que a día de hoy sigue sin contestar. Mientras tanto, tanto Avilés como Isabel Rábago parecen conocer los motivos que han provocado esta marcha a Andalucía: “Ana María no está preparada para responder en este plató a la pregunta que no está preparada para hacerse pero sí sabe la respuesta”, aseguraba Rábago.

