Michelle Calvó ha protagonizado la entrevista más sincera en 'Déjate querer'. Desde su aparición en 'El club de los incomprendidos', la actriz canaria ha sido una de las jóvenes con más proyección de la televisión española de los últimos años. Actualmente disfruta del éxito de la serie 'Desaparecidos' donde ejerce un papel protagonista y de la que ha asegurado que está muy contenta.

Conocemos muchas facetas de la actriz, como su faceta solidaria respaldando la asociación 'Sonrisas azules', su defensa de la terapia de salud mental o su amor al deporte. Aficionada al senderismo, la escalada o el yoga, llegó a formar parte de la selección española de voley-playa, una disciplina que comenzó a participar con 14 años. Ahora hemos conocido también su faceta más familiar y es que la joven ha confesado que se siente muy orgullosa de su familia, sobre todo por sus padres los cuales son un gran pilar en su vida, aunque no siempre han estado unidos.

Telecinco

La joven de 30 años ha confesado que su familia estuvo conformada en un primer momento solo por su madre y ella: "estábamos las dos solitas y la relación era de mucha unión, casi dependencia". "Mi madre es la principal inspiración", aseguraba Michelle, y es que Alicia Pedreira es actriz aunque tuvo que dedicarse a otras profesiones para sacar adelante a su hija, "cada proyecto que empiezo se lo dedico, aunque ella no lo sabe", añadía. Solas estuvieron hasta los 16 años de Michelle puesto que su padre tuvo que volver a La Habana (Cuba) de donde es originario: "Cuando volvió a España se buscaron y se encontraron" momento en el que ella le conoció.

Sin embargo no volvieron como pareja porque él es gay y ella lo supo desde el principio, algo que Michell también conoció desde pequeña: "El derecho a amar libremente, es un derecho, y todo el mundo debe disfrutar de él y nadie tiene el poder de limitar eso. Crecí eso entendiéndolo. Para mi es algo normal y natural, y tener ese regalo de que mi padre pueda amar así, y se siente tan orgulloso. Me ha enseñado algo muy bonito también en la vida: amar libre".

También ha narrado el duro camino que le llevó a triunfar en la capital. Y es que, durante mucho tiempo tuvo que trabajar en todo tipo de empleos y ayudar a su madre económicamente: "Estuve comiendo arroz hervido, aguado porque llenaba más, porque no tenía dinero para otra cosa", comentaba. Una historia de superación que espera que sea inspiración para todos aquellos que quieren luchar por su sueño: "Quiero que la gente que me escuche, que luche, porque se tardará diez años, pero se llega".

