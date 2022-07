Aunque Fani Carbajo es prácticamente una 'chiquilla' a sus 38 años, lo cierto es que se acerca inexorablemente a una edad tan celebrada como temida: los 40, un momento en la vida en el que, nos guste o no, el cuerpo empieza a sufrir cambios naturales que, si no nos cuidamos, nos hacen ir cuesta abajo y sin frenos. Por eso, la ex concursante de 'Supervivientes', que acaba de casarse en una preciosa boda con Christofer (te contamos también en Diez Minutos todos los detalles de la boda que no se vieron tras las cámaras), ya se está planteando hacerse unos retoques estéticos que le van a hacer verse y sentirse mucho más joven de lo que es, si bien unos los vamos a poder ver... y otros no tanto.

La zona íntima es un lugar en el que los años también se notan, y Fani se ha planteado precisamente en su vagina un retoque. Nada de operaciones, sino un 'arreglito' rápido que le va a quitar años de encima: un rejuvenecimiento vaginal con láser CO2. Ella misma, aunque todavía no se lo plantea, sí que le ha echado el ojo, y se ha estado informando muy bien. Este tratamiento, según cuentan desde el Instituto de Urología, Andrología y Medicina Estética de Madrid, "es un tratamiento indoloro (crema anestésica), ambulatorio, rápido, sencillo y eficaz. Se emplea con éxito en casos de atrofia vulvo-vaginal (sequedad, dolor en las relaciones sexuales e irritación), incontinencia urinaria de esfuerzo (reír, estornudar, hacer ejercicio) y la hiperlaxitud vaginal". Además, ayuda también a eliminar la pigmentación que se desarrolla con el paso del tiempo en la zona y que le puede dar un aspecto envejecido.

Mediaset

"El láser estimula la formación de fibras de colágeno mejorando el tono, la elasticidad y la vascularización e hidratación de la mucosa vaginal. Sujeta a la uretra corrigiendo la incontinencia. El láser actúa como un método de rejuvenecimiento (regeneración celular) vaginal y genital", añaden desde el mencionado sitio.

Según otras fuentes consultadas, este tratamiento puede costar, según el sitio, entre 1000 y 1500 euros, y promete quitar varios años de encima en la zona genital, especialmente si, como Fani, ha pasado por un embarazo (está buscando quedarse embarazada de nuevo a través de la fecundación in vitro), ya que la zona se resiente (a veces de forma irreversible si no es con ayuda de tratamientos o cirugía) tras dar a luz.

Mediaset

Fani, que ha cumplido los 38 este 3 de julio, no es la primera vez que comparte un retoque: ella tiene el pecho operado, y en alguna ocasión también se ha puesto ácido hialurónico para rellenar algunas zonas de su cara. Ahora también ha compartido a través de su canal de mtmad el tratamiento que se ha autoregalado: un masaje corporal y un procedimiento para eliminar toxinas y deshinchar, ya que, según ha contado, "el tratamiento de fertilidad me ha hecho engordar, tengo más retención de líquidos y me ha creado unos complejos que no me gustan nada".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io