La boda de Fani y Christofer ha sido uno de los enlaces del año, y es que después de posponer su matrimonio por la boda y por distintas infidelidades que han ocurrido por el camino, finalmente han conseguido darse el 'sí, quiero' a pesar de los rumores de infidelidad que sobrevolaron a la pareja días antes. Los invitados famosos estuvieron tan integrados como los familiares y amigos anónimos, y una de ellas, Bea Retamal, ha sido el topo de la fiesta, porque ha contado TODOS los detalles de lo que aconteció en esa fiesta.

Sin cortarse un pelo, Bea ha contado que ella, sin lugar a dudas, fue el alma de la fiesta. Se lo pasó divinamente, pero ha reconocido también que los demás eran bastante aburridos. Había poca gente, menos de la que esperaba, los invitados estaban contados, todos fueron muy acertados porque eran muy cercanos a la pareja, y el sitio también le pareció espectacular.

En la fiesta, según ha contado Bea, hubo hasta un toro mecánico, corrieron la comida y el alcohol y todos se desmelenaron, aunque el menú podía haber sido mejorable: "El primer plato muy bien, en el segundo -pescado- estuve a punto de decir 'mira, me voy', pero el tercero -la carne- muy bueno", ha confesado.

Tampoco ha obviado detalles como el baile sexy que Fani le hizo a Christofer delante de todos tras cambiarse, porque ese fue otro detalle: la novia llevó tres vestidos, uno para casarse, otro corto y ajustado para el convite que, al parecer, le sentaba como un guante y un tercero en plateado que, sin embargo, no fue del gusto de Bea: "Parecía una invitada más".

No ha sido Bea, sino la propia Fani en su canal de mtmad quien ha desvelado otro detalle, que más bien fue un drama antes de la boda: la novia quería poner en un proyector durante la cena fotos de los novios con los invitados... y a una hora de la celebración no había nadie que tuviera un pen drive para ponerlo: "Christofer, como era de esperar, no ha hecho su parte. Todos los hombres son iguales", se quejaba justo antes de mandar a su primo a comprar una memoria usb. "Como que me llamo Estefanía Carbajo Rodríguez que en esta boda hay proyector".



Otro detalle del que apenas hemos conocido los pormenores fue el juego de 'La isla de las tentaciones' para intentar liar a los solteros con las solteras, con el intercambio de collares incluido, en el que según ha contado la propia Bea se llevó unos cuantos... pero no pasó nada con ningún soltero. ¡Lástima!

Las mejor y peor vestidas de la boda de Fani y Christofer

Ir a una boda también sirve para lo que a todos nos gusta: criticar a otros invitados e invitadas, y Bea no ha sido menos: ella misma se ha colgado el sambenito de una de las peor vestidas por no haber tenido tiempo para buscar un vestido: "se requería ir de largo y yo fui de corto", ha dicho con humor, mientras que entre las mejor vestidas ha puesto las medallas a Oriana Marzoli, Marina Ruiz y Lola Mencía, y como hemos podido comprobar, ¡las tres iban espectaculares!

